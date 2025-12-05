יום שישי, 05.12.2025 שעה 19:56
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

גודאדאו בלצ'או הוא אלוף ישראל בחצי מרתון

המרוץ המסורתי "עיר ועמק" התקיים בפעם ה-46: גבר על חבריו לנבחרת והגיע ראשון, עלמיה במקום השני ומלדה שלישי. בנשים, כרואן חלבי קבלאן זכתה

|
גודאדאו בלצ’או, איימרו עלמיה ובוקיאו מלדה (ארז ארטנשטיין)
גודאדאו בלצ’או, איימרו עלמיה ובוקיאו מלדה (ארז ארטנשטיין)

המרוץ המסורתי “עיר ועמק” התקיים בפעם ה-46 ונחשב לאחד מאירועי הריצה הוותיקים ביותר בישראל. המסלול של מרוץ זה מוזנק ומסתיים בגן השלושה (סחנה), עובר בכבישי עמק המעיינות והעיר בית שאן, בנופים הפתוחים של העמק, ובתוך העיר בית שאן. מזג האוויר הנעים באזור והמסלול המישורי ברובו מושך אליו רצים ורצות רבים וביניהם גם הבכירים ביותר שמגיעים כמידי שנה. 

קודם אל קו הסיום הגיעו הגברים שלאורך רוב הריצה שמרו על דבוקה אחת, עד שגודאדאו בלצ’או (מכבי ת”א) גבר על חבריו לנבחרת והגיע ראשון לאחר 1:04:30 שעות. איימרו עלמיה (הפועל אתלטי אורן כפר סבא) הגיע ממש אחריו וסיים במקום השני בתוצאה של 1:04:40 שעות. את השלישייה השלים בוקיאו מלדה (הפועל עמק חפר) שעבר את קו הסיום לאחר 1:04:46 שעות. 

אצל הנשים, כרואן חלבי קבלאן (מכבי חיפה כרמל) שרק בשבוע שעבר קטפה שוב את התואר אלופת ישראל במירוצי שדה, הגיעה בכושר מצוין לתחרות וסיימה ראשונה בתוצאה של 1:13:20 שעות. זאת רגע לפני שתצא חלבי קבלאן בשבוע הבא לייצג את ישראל באליפות אירופה במרוצי שדה בפורטוגל. למקום השני הגיעה, המרתוניסטית האולימפית, מאור טיורי (א.ס רמת השרון) שהשלימה את הריצה ב-1:13:41 שעות. את המקום השלישי על הפודיום תפסה, ביטי דויטש (רצי הבירה) בתוצאה של 1:19:42 שעות.

כרואן חלבי קבלאן, מאור טיורי וביטי דויטש (ארז ארטנשטיין)כרואן חלבי קבלאן, מאור טיורי וביטי דויטש (ארז ארטנשטיין)
/* LAST / NEXT ROUNDs */