יום שישי, 05.12.2025 שעה 13:27
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
337-2714ארסנל1
2816-3214מנצ'סטר סיטי2
2714-2014אסטון וילה3
2415-2514צ'לסי4
2311-1814קריסטל פאלאס5
2314-1814סנדרלנד6
2220-2414ברייטון7
2221-2214מנצ'סטר יונייטד8
2221-2114ליברפול9
2117-1514אברטון10
1918-2314טוטנהאם11
1918-1914ניוקאסל12
1922-2114ברנטפורד13
1924-2114בורנמות'14
1722-1914פולהאם15
1522-1414נוטינגהאם פורסט16
1426-1614לידס17
1228-1614ווסטהאם18
1028-1514ברנלי19
229-714וולבס20

יאיא טורה שוב תוקף: פפ? לא ראיתי אדם, נחש

הקשר, שכבר במשך כמה שנים יוצא נגד המאמן בכל הזדמנות, עשה זאת שוב: "אשתי טוען שהוא לא גבר, שהוא השטן. הוא התייחס אליי כאילו אני הייתי אבק"

|
פפ גווארדיולה ויאיא טורה (IMAGO)
פפ גווארדיולה ויאיא טורה (IMAGO)

יאיא טורה, כוכב ברצלונה ומנצ’סטר סיטי לשעבר, ממשיך בקו הביקורתי כלפי מאמנו בעבר פפ גווארדיולה. בראיון חדש לערוץ היוטיוב “זאק”, קשר העבר חזר על טענותיו הקשות נגד המאמן הספרדי. “אני לא רואה אדם, אני רואה נחש. הוא התייחס אליי כאילו הייתי אבק”, אמר טורה. לדבריו, גווארדיולה הציג כלפיו יחס משפיל הן בברצלונה והן במנצ’סטר סיטי.

טורה סיפר כי חווה תחושת הדרה ופגיעה מקצועית תחת פפ: “הוא התקשר כשהוא הגיע לסיטי ואמר לי ‘אתה צריך להישאר, זה חשוב’. אשתי אמרה לי: ‘אתה באמת רוצה לשמוע את השטויות האלה? הוא התייחס אלייך כמו לכלום’. הוא לא השתמש בי כמעט עונה שלמה, אבל בסוף לקח אותי לברצלונה כשבלטתי במונדיאל 2010. אשתי אומרת שהיא שטן, לא גבר”.

היחסים העכורים בין השניים התחילו בברצלונה ונמשכו גם בסיטי. פפ הגיע ב-2016, וטורה הודח שוב לשוליים, אחרי שהודח בברצלונה לטובת סרחיו בוסקסט. סוכנו דאז דימיטרי סלוק תקף גם הוא את המאמן בעבר, ואמר ב-BBC כי “פפ חושב רק על עצמו. הוא חושב שהוא אל”.

במאי 2018 עזב טורה את סיטי והצטרף לאולימפיאקוס. בראיון נוסף מאותה שנה (2018) חזר טורה על תחושותיו: “רציתי לנפץ את המיתוס של גווארדיולה. הרגשתי שהוא עושה הכול כדי להרוס לי את העונה האחרונה בסיטי. בדקתי את הנתונים שלי אצל אנשי הכושר, וראיתי שהם טובים כמו של שחקנים צעירים ששיחקו הרבה יותר”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */