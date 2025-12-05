יבנה נקנסה בשל קריאות גזעניות לשחקן צעירי טירה

מכבי יבנה נקנסה בסכום כולל של 3,000 שקלים. הסיבה? קריאות גזעניות ו/או פוגעניות, לצד איחור קל בעליית הקבוצה לכר הדשא, זאת במסגרת המחזור התשיעי, בו אירחה הקבוצה של עופר טסלפפה את מ.כ. צעירי טירה, משחק בו הפסידה 2:1. הקריאות הלא ספורטיביות הופנו במחצית הראשונה לעבר שחקן טירה, מצד הקהל המאכלס את היבנאים.

בעקבות המקרה, לצד עלייה של השוער עם תלבושת לא תקינה, המועדון עלה לדין משמעתי בפני הדיין, עו"ד נעם ליובין, בגין הסעיפים "קריאות גזעניות ו/או פוגעניות" ו"הופעה בניגוד להוראות". בשני הסעיפים, מכבי יבנה יצאה אשמה ועל כן הושת על המועדון קנס קספי בגובה 3,000 שקלים (2,500 שקלים מהם בגין קריאות גזעניות ו/או פוגעניות).

בסוף פסוק, ציין הדיין, עו"ד נעם ליובין: "מאחר ודי באוהד בודד הקורא קריאות גזעניות על מנת להרשיע את הנאשמת וזאת ע"פ פסיקת ביה"ד העליון וכנאמר אף בתקנון המשמעת וכמו כן בתקנוני פיפ"א/אופ"א, הנני מרישע את הנאשמת בעבירה של קירות גזעניות וכן בעבירה של הופעה בניגוד להוראות".

דו"ח השופט

"המשחק נפתח באיחור של 3 דקות עקב תלבושת לא תקינה של שוער הקבוצה הביתית מכבי יבנה. במחצית הראשונה נשמעו קריאות גזעניות מהיציע שאכלס את אוהדי הקבוצה הביתית מכבי יבנה, נשמעו קריאות לעבר שחקן טירה מס' 11 בשם ליאל כהן ונאמרו הדברים הללו";

"״הלכת לשחק אצל קבוצת ערבים מחבלים, נהיית מחבל כמוהם״, ״אתה מחבל גדול כמו הערבים״. אחרי שהודעתי למנהל הקבוצה הביתית הרגיעה הקבוצה הביתית את אוהדיה ולא נשמעו יותר קריאות כאלה עד סוף המשחק".