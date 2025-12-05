יום שישי, 05.12.2025 שעה 09:38
337-2714ארסנל1
2816-3214מנצ'סטר סיטי2
2714-2014אסטון וילה3
2415-2514צ'לסי4
2311-1814קריסטל פאלאס5
2314-1814סנדרלנד6
2220-2414ברייטון7
2221-2214מנצ'סטר יונייטד8
2221-2114ליברפול9
2117-1514אברטון10
1918-2314טוטנהאם11
1918-1914ניוקאסל12
1922-2114ברנטפורד13
1924-2114בורנמות'14
1722-1914פולהאם15
1522-1414נוטינגהאם פורסט16
1426-1614לידס17
1228-1614ווסטהאם18
1028-1514ברנלי19
229-714וולבס20

"החמיצה הזדמנות גדולה, פיתחה פחד גבהים"

אחרי ה-1:1 של יונייטד עם ווסטהאם, באנגליה לא חסכו בביקורת: "סימני שאלה ענקיים, הופעה קשה של המארחת". כוכבי העבר תקפו: "מאכזבת כל פעם מחדש"

|
שחקני מנצ'סטר יונייטד מאוכזבים (IMAGO)
שחקני מנצ'סטר יונייטד מאוכזבים (IMAGO)

מנצ׳סטר יונייטד קיוותה לחבר ניצחון שני ברציפות, אך נעצרה עם תיקו ביתי ומאכזב נגד ווסטהאם המשחק שנעל את המחזור ה-14 בליגה האנגלית. השדים האדומים פספסו הזדמנות לעלות למקום החמישי, ונשארו במקום השמיני בטבלה.

“נראה שיונייטד פיתחה פחד גבהים”, נכתב ב’דיילי מיל’, שהוסיפו: “בכל פעם שהייתה לה הזדמנות לטפס לארבע הראשונות, נפלה וזה נמשך”. ב’סקיי ספורט’ רשמו: “החמיצה הזדמנות, שער שוויון מאוחר מנע מהשדים האדומים את זה”. ב-’BBC’ סיכמו: “סימני שאלה ענקיים, הופעה קשה של המארחת”.

מי שלא חסך בביקורת הוא כוכב העבר של יונייטד, רוי קין, שתקף את הקבוצה: “אתה כובש שער, אתה משחק נגד קבוצה שבתחתית ומתחת לקו האדום, ואז מוריד רגל מהגז. אתה פשוט שם את עצמך תחת לחץ, בכל פעם שאני צופה ביונייטד, היא מאכזבת, היא לא ‘קלינית’.

זירקזי מול שחקני ווסטהאם (IMAGO)זירקזי מול שחקני ווסטהאם (IMAGO)

“אותן בעיות ישנות, בשלושת או ארבעת המחקים האחרונים, זה מסכם את יונייטד, לא עושים מספיק, זה היה גרוע. הזדמנות לעשות את העבודה והם נבהלו. חוסר איכות, חוסר באינטנסיביות, יש ציפיות במועדון הזה, והשחקנים צריכים להתמודד עם זה”.

אגדת עבר שביקר את יונייטד הוא גארי נוויל, שאמר: “אני לא מבין את זה, לא מבין את חוסר הדחיפות וחוסר האינטנסביות, לא מבין את המשחק האיטי. רובן אמורים לנו שהוא רצה יותר אינטנסיביות מההתחלה. זה לא קורה על המגרש, לא יודע למה זה קורה. לא רואה את הרעב האמיתי לזרוק את כל החיים שלך על המשחק. הם מראים לנו מה הם, טופ 7-9 בליגה”.

