חיפה רוצה המשכיות: מלמד, אוחנה וחזיזה יפתחו

המשכיות, זאת מילת המפתח השגורה בפי כל אנשי מכבי חיפה לקראת משחקה של הקבוצה מחר (שבת, 19:30) מול עירוני ק"ש. אחרי הניצחון האחרון מול הפועל ת"א 1:2 ששחרר הרבה לחץ במועדון, בחיפה רוצים לחבר ניצחון שני ברציפות שיוציא את הקבוצה לדרך חדשה. המאמן ברק בכר מנסה לשנות אסטרטגיה תוך כדי תנועה כדי למצוא את הנוסחה המתאימה שתוציא את הקבוצה מהדרך שאפיינה אותה בתחילת העונה.

תעיד על כך העובדה ששחקנים זרים שהגיעו בקול תרועה וישראלים נוספים שלא סיפקו את הסחורה מוצאים את עצמם מי מחוץ לסגל ומי ביציע. זה מתחיל בעיקר בזרים. מתיאס נהואל שקיבל פעם אחר פעם הזדמנות השנה לא מוכיח ואינו תורם והוא בדרך החוצה כבר בינואר הקרוב. במכבי חיפה מחפשים זר מתחת לחלוץ וכל האנרגיות מופנות לכך. פטר אגבה הוא הזר השני שמוצא את עצמו מחוץ להרכב ואינו זוכה לדקת משחק בשני המשחקים האחרונים.

אגבה הגיע על תקן קשר 6 ולצערו של ליאור רפאלוב שהביא את השחקן כמו שהביא את ג'ורג'ה יובאנוביץ', השניים להבדיל למשל מיילה בטאיי וטריבנטה סטיוארט רחוקים מלהשפיע, אבל נכון לעכשיו אין כל כוונה לשחררם בינואר. לגבי הסרבי, הטענה שלהבדיל מנהואל שכן זכה להזדמנות, הוא לא זכה מספיק לדקות משחק כדי להיכנס לעניינים ולכן אינו נמצא בכושר משחק. בכל מקרה, יובאנוביץ' לא ימשיך מעבר לעונה הזאת.

ברק בכר (עמרי שטיין)

כישלון הזרים השנה מהדהד היטב כאשר אגבה, יובאנוביץ' ונהואל שעולים הרבה כסף למועדון לא תורמים את חלקם. אם מוספים לכך גם את הבלם הזר פדראו שפצוע תקופה ארוכה ואינו מתאושש, הרי שבחיפה יודעים היטב שזה לוקסוס גדול מדי להושיב 4 זרים מתוך השבעה בחוץ. בכר לא היה האיש שהביא את אותם זרים, למעט נהואל, וגם הוא הבין שיש לשנות כיוון. ההחלטה לתת למיכאל אוחנה את המושכות על חשבון נהואל ולהוריד את אגבה לספסל אינה מקרית.

בתחילת העונה היו לא מעט שביקרו את ההחלטה לצרף את אוחנה והיום כולם מבינים שמדובר בשחקן שעושה את ההבדל ומוסיף מימד של יצירתיות לקישור האנמי של הקבוצה. אוחנה ימשיך מחר לקבל קרדיט בקישור לצד עלי מוחמד שפורח מחדש ואיתן אזולאי אצלו חלה ירידה קטנה ביכולת, אבל עדיין שחקן שעובד ונלחם לטובת הקבוצה. קנג'י גורה הוא אחד הזרים שכן ימשיך לקבל קרדיט למרות שאינו מספק כרגע מספרים. בחיפה משוכנעים שזה עניין של זמן מתי גורה ייתן גם מספרים ולכן גם ימשיך בהרכב.

קנג'י גורה וגיא מלמד (עמרי שטיין)

בכר מתכוון למעשה לעשות שינוי אחד בהרכב לעומת ההרכב שפתח במשחק האחרון כאשר פייר קורנו ישחק על חשבון ינון פיינגזיכט הצעיר שפתח בשני המשחקים האחרונים. הבלם עבדולאי סק יציין מחר את משחקו האחרון בשלב זה רגע לפני שימריא לאליפות אפריקה. בחיפה לא מתכוונים להביא בלם נוסף בינואר, אבל גם לא ממהרים להציע לסק הארכת חוזה מעבר לעונה הנוכחית מה שמעיד על כך שסק צפוי בסיום העונה לעזוב בדומה לסוף פודוגראינו שלא נכלל בסגל במשחק האחרון.

ההרכב המשוער: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, שון גולדברג, פייר קורנו, עלי מוחמד, איתן אזולאי, מיכאל אוחנה, קנג'י גורה, דולב חזיזה וגיא מלמד.