כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
71%1173-126614הפועל ת"א1
69%1058-112913הכוכב האדום2
69%1110-116313פנאתינייקוס3
64%1164-127114מונאקו4
62%1063-112313אולימפיאקוס5
62%1099-110913ברצלונה6
62%1021-103513פנרבחצ'ה7
62%1115-115713ולנסיה8
57%1155-117914ריאל מדריד9
57%1126-119714ז'לגיריס10
54%1085-109913אולימפיה מילאנו11
46%1083-106013וירטוס בולוניה12
46%1145-112113דובאי13
36%1200-112114אנדולו אפס14
36%1172-108414באיירן מינכן15
36%1290-126514פאריס16
36%1221-115314פרטיזן בלגרד17
31%1170-111213באסקוניה18
29%1297-124014מכבי ת"א19
21%1202-106514ליון וילרבאן20

"זה ניצחון חשוב מאוד, אבל הדרך עוד ארוכה"

במכבי ת"א לא מסתנוורים אחרי ההצגה נגד ז'לגיריס עם 65:83 בחוץ: "זה באמת ניצחון גדול, אבל לא זכינו בתואר ואין מה לצאת בהצהרות, רק לדבר במגרש"

|
איפה לונדברג שומר (אלעד גולדשטיין, מכבי תל אביב)
איפה לונדברג שומר (אלעד גולדשטיין, מכבי תל אביב)

מכבי תל אביב השיגה אמש (חמישי) את ניצחונה הרביעי העונה ביורוליג שהיה במובנים רבים אולי הניצחון המרשים מכולם עד כה, בטח כשהוא הושג בז'לגיריו ארינה, עם 65:83 על ז’לגיריס בליטא. חניכיו של עודד קטש סיפקו את התצוגה הכי שלמה שלהם בשני צידי המגרש וזאת דווקא מול יריבה שערב המחזור דורגה במקום הרביעי בתחרות כשהיא מציגה כדורסל נהדר, רק שאתמול הצהובים נראו בשליטה בדרך לניצחון עליו אמרו כי הוא “חשוב מאוד מבחינת המורל לכל המערכת בתקופה לא פשוטה”. 

“לא זכינו בתואר, כדאי לנו לרדת מהר לקרקע”, הוסיפו בסביבת הקבוצה. הניצחון הרביעי הביא עימו בשורה במידה מסוימת, שכן לראשונה ההגנה של מכבי תל אביב עבדה וגם עבדה ביעילות. הטיפולים היו נכונים, הלוחמה הייתה שם והמחויבות זרחה, הרי אין באמת דרך אחרת לתאר את הירידה להגנה של לוני ווקר כדי להפריע לזריקה לשלוש, או כשתמיר בלאט נכנס שם לנתיב של נייג'ל וויליאמס גוס שהחטיא בעקבות כך לייאפ ואלו היו במחצית השנייה כאשר חניכיו של קטש הובילו כבר בדו ספרתי.

הניצחון כפי שמעידים בסביבת הקבוצה “מאוד חשוב למערכת, אנחנו לא יוצאים מגדרנו, יודעים מה המקום שלנו ושאנחנו צריכים לעלות במעלה הטבלה”. והעלייה מעלה לא פשוטה והיא צריכה להיות חזקה בטח כשהצהובים נמצאים מרחק של ארבעה ניצחונות מהחלק של הטבלה בו כל קבוצת יורוליג רוצה להיות. במועדון היו שמחים מהניצחון וציינו: “שיחקנו נהדר ושמרנו, עצרנו את ז׳לגיריס על 65 נקודות בבית שלה, זה ענק”. כזכור, ערב המשחק ההתקפה של ז'לגיריס הייתה השביעית בטיבה במפעל עם 87.1 נקודות בממוצע ודווקא מול אחת ההפתעות הנעימות של העונה הצהובים נראו שונים לחלוטין היות והם גם ידעו להרוג את המשחק ולא לתת ליריבתם לפתח ריצה של ממש שתייצר תקוות לקאמבק.

טי גטי ג'יי ליף עולה לטבעת (אלעד גולדשטיין, מכבי תל אביב)

המחמאות הלכו כמובן לשחקנים על המאמץ, בכל זאת לעצור קבוצה במגרשה הביתי שנחשב לאחד המגרשים הכי ביתיים ביורוליג על 22 נקודות מתחת לממוצע שלה זה לא דבר של מה בכך. “זה באמת ניצחון גדול, אבל צריכים לנצח עוד, הדרך מאוד ארוכה ואנחנו בבור מאוד רציני. זוכרים את כל מחול השדים שהיה פה בשבועות האחרונים ואנחנו רוצים לדבר על המגרש. אתמול דיברנו על המגרש ונקווה שנמשיך ככה באותה הדרך. ניצחון אחד לא אומר כלום”, דאגו להבהיר במועדון. 

בדיוק כפי שהתכוון המשורר, בדיוק כפי שהייתה צריכה להיות או כפי שקיוו שתהיה מכבי תל אביב מודל 25/26 הייתה צריכה שחקן כמו לוני ווקר שיידע לייצר נקודות והמון, היא גם הייתה צריכה את איפה לונדברג כשיכולה הייתה להביא אותו עוד לפני. הניסיון שלו והשקט שבה התנהל על הפרקט עשו את שלהם, ואם בהקרבה ומחויבות עסקינן, מתוך 48 הריבאונדים אשר הורידו שחקניו של עודד קטש, בלאט, לונדברג וקלארק היו אחראים ל-10. כאמור מאמץ משותף, קבוצתי ואינדיבידואלי כאחד. אגב, השלושה היו גם אחראים ל-12 מתוך 17 האסיסטים של הקבוצה. המאמץ מדבק וחניכיו של קטש חטפו 9 כדורים, 4 היו לאושיי בריסט שהוסיף גם 6 נקודות ו-3 ריבאונדים. רומן סורקין שממשיך לעורר עניין אצל הקבוצות הספרדיות סיים את המשחק עם 6 נקודות 8 ריבאונדים ו-4 חסימות.

"https://omny.fm/shows/onepodcastmaccabitabc/8d534178-19a3-4a95-959c-b3a901645580/embed?style=cover" allow="autoplay; clipboard-write" width="100%" height="180" frameborder="0" title="ניצחון מעודד">

במועדון החמיאו כמובן גם לטי ג'יי ליף  רגע לפני שסיכמו את הניצחון הבאמת מרשים על חניכיו של תומאס מאסיאוליס: “מעבר לזה צריך להמשיך באותה הדרך, לא צריך לצאת בהצהרות, זה לא תואר. זה ניצחון מאוד חשוב למערכת, לא ממעיטים בערכו”. הצהובים יארחו ביום ראשון הקרוב את מכבי ראשון לציון ולאחר מכן את משחק היורוליג הראשון שהיכל מנורה מבטחים ראה מאז ה-5.10.23 כאשר עודד קטש וחניכיו ישחקו נגד וילרבאן בתקווה לייצר את רצף הניצחונות הראשון שלהם העונה בתחרות הבכירה של אירופה כמו גם לשפר את מאזנם ומיקומם בטבלה.

