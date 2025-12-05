מרימים קצב: 17 לוולף ו-12 לשרף, ברוקלין נכנעה

אחרי שברוקלין נטס הצליחה מעט להשתפר ולחבר כמה ניצחונות, הלילה (בין חמישי לשישי) הקבוצה הפסידה 123:110 ליוטה ג’אז, אבל מבחינת שני הישראלים שלנו זה היה משחק השיא עד כה ב-NBA, כששניהם הצליחו להגיע למספר דו ספרתי של נקודות.

דני וולף שיחק בסך הכל 28 דקות, בהן הוא רשם 17 נקודות, תשעה ריבאונדים ושלושה אסיסטים, כשהוא קלע 5 מ-12 מהשדה, 3 מ-8 מעבר לקשת ו-4 מ-4 מקו העונשין, בנוסף לשני איבודים. שרף קלע 12 נק’ לצד שני אסיסטים, שני ריבאונדים, שלוש חטיפות וחסימה אחת, ב-4 מ-7 מהשדה, 1 מ-3 לשלוש, 3 מ-3 מהקו בנוסף לחמישה איבודים, הכל ב-24 דקות.

רק שני שחקנים שיחקו יותר מדני וולף בברוקלין במשחק הזה, נואה קלאוני עם 34 דקות וניק קלקסטון עם 29 דקות. וולף הבא בתור עם כאמור 28 דקות, אחרי זה זאייר וויליאמס עם 27 דקות ואז בן שרף עם 24 דקות, כששני הישראלים לא פתחו בחמישייה הפותחת.

איזייאה קולייר מול בן שרף (רויטרס)

בכל מקרה, קלאוני הוביל את הקלעים אצל המפסידה עם 29 נקודות, כשוויליאמס הוסיף 23 משלו ואז צמד הישראלים עם 17 ו-12, כשגם קלקסטון קלע 12. אצל המנצחת, לאורי מרקאנן קלע 30 נקודות וקיונטה ג’ורג’ 29 נקודות משלו, בדרך לניצחון השמיני של יוטה לצד 13 הפסדים. ברוקלין במאזן של חמישה ניצחונות ו-17 הפסדים.