ליגה אנגלית 25-26
339-2815ארסנל1
3116-3515מנצ'סטר סיטי2
3015-2215אסטון וילה3
2612-2015קריסטל פאלאס4
2515-2515צ'לסי5
2522-2615מנצ'סטר יונייטד6
2417-1815אברטון7
2321-2515ברייטון8
2317-1815סנדרלנד9
2324-2415ליברפול10
2218-2515טוטנהאם11
2219-2115ניוקאסל12
2024-2115בורנמות'13
1924-2115ברנטפורד14
1724-2015פולהאם15
1529-1915לידס16
1525-1415נוטינגהאם פורסט17
1329-1715ווסטהאם18
1030-1615ברנלי19
233-815וולבס20

״מאכזב, היינו צריכים לנצח את המשחק קודם״

רובן אמורים, מאמן מנצ׳סטר יונייטד, דיבר אחרי ה-1:1 נגד ווסטהאם: ״כל משחק הוא חשוב, שלטנו בקצב והיו לנו מצבים טובים במחצית הראשונה ופספסנו״

רובן אמורים (IMAGO)
רובן אמורים (IMAGO)

מנצ׳סטר יונייטד קיוותה לחבר ניצחון שני ברציפות, אך נעצרה עם תיקו ביתי ומאכזב נגד ווסטהאם המשחק שנעל את המחזור ה-14 בליגה האנגלית. השדים האדומים פספסו הזדמנות לעלות למקום החמישי, ונשארו במקום השמיני בטבלה.

בסיום, מאמן יונייטד רובן אמורים אמר: ״הייתה לנו הופעה טובה. היו לנו דקות טובות, אבל החמצנו המון מצבים, במיוחד במחצית הראשונה. היינו צריכים לסיים את המשחק הזה הרבה קודם. שלטנו בקצב, אבל הפסדנו פה שתי נקודות. כל משחק הוא חשוב, ואני מאוכזב מאוד״.

כובש השער, דיוגו דאלוט, אמר: ״אנחנו מאוכזבים, במצב של 0:1 לטובתנו כשיש עוד חצי שעה לסיום אנחנו חייבים לשלוט יותר בכדור, במיוחד כשזה אצלנו בבית. אסור לנו לאבד את המשחק כמו שאיבדנו אותו אחרי הגול שספגנו. אני שמח שהצלחתי להבקיע, אבל מאוכזב שלא לקחנו שלוש נקודות״.

