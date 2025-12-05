״מאכזב, היינו צריכים לנצח את המשחק קודם״

מנצ׳סטר יונייטד קיוותה לחבר ניצחון שני ברציפות, אך נעצרה עם תיקו ביתי ומאכזב נגד ווסטהאם המשחק שנעל את המחזור ה-14 בליגה האנגלית. השדים האדומים פספסו הזדמנות לעלות למקום החמישי, ונשארו במקום השמיני בטבלה.

בסיום, מאמן יונייטד רובן אמורים אמר: ״הייתה לנו הופעה טובה. היו לנו דקות טובות, אבל החמצנו המון מצבים, במיוחד במחצית הראשונה. היינו צריכים לסיים את המשחק הזה הרבה קודם. שלטנו בקצב, אבל הפסדנו פה שתי נקודות. כל משחק הוא חשוב, ואני מאוכזב מאוד״.

כובש השער, דיוגו דאלוט, אמר: ״אנחנו מאוכזבים, במצב של 0:1 לטובתנו כשיש עוד חצי שעה לסיום אנחנו חייבים לשלוט יותר בכדור, במיוחד כשזה אצלנו בבית. אסור לנו לאבד את המשחק כמו שאיבדנו אותו אחרי הגול שספגנו. אני שמח שהצלחתי להבקיע, אבל מאוכזב שלא לקחנו שלוש נקודות״.