יום שבת, 06.12.2025 שעה 23:37
ספורט אחר  >> אופניים

"מתרגש וגאה לייצג את ישראל בכל פעם מחדש"

פרויקט ONE בשיתוף הטוטו מצדיעים לווינרים של 2025. מיכאל יעקובלב שזכה במדליית כסף באליפות אירופה: "צמחתי כספורטאי וכאדם, מתחרה עבור המדינה"

|
מיכאל יעקובלב (איגוד האופניים)
מיכאל יעקובלב (איגוד האופניים)

המלחמה בישראל נמשכה שנתיים. עד חודש אוקטובר האחרון, רוב החטופים עדיין היו בשבי חמאס, החיילים נלחמו בחזית, המערכה בשנה האחרונה הגיעה גם לעימות עם איראן והכניסה מדינה שלמה לחרדה ולמקלטים, אך לצד זאת יכולנו בשנה החולפת גם קצת לחייך מידי פעם בזכות אותם ספורטאים גדולים שדאגו לשמח אותנו ברגעי ספורט מדהימים. כעת, לרגל סיום שנת 2025, מערכת ONE בשיתוף הטוטו מצדיעים לווינרים של השנה. גם רוכב האופניים מיכאל יעקובלב נבחר לווינר של השנה.

רוכב אופני המסלול הישראלי, מיכאל יעקובלב, כל הזמן ממשיך להתקדם. אחרי שזכה בשתי מדליות ארד באליפויות אירופה בעבר, בשנה האחרונה הוא הצליח לרשום הישג טוב יותר, לאחר שהעפיל לגמר היבשתי במקצה הספרינט. יעקובלב רשם הופעה נהדרת בתחרות וגבר על כל מתחריו, אלא שבגמר הוא פגש את אגדת הוולודרום הארי לאברייסן - ההולנדי שהוא גם האלוף האולימפי, אלוף העולם ואלוף אירופה - ונכנע רק לו. ואומנם הוא לא הצליח להשמיע את התקווה בסיום התחרות, אבל יעקובלב רשם את הישג השיא של ענף האופניים הישראלי במעמד זה.

מיכאל יעקובלב סיכם: "שנת 2025 הייתה אחת מהשנים המכוננות ביותר בקריירה שלי. הזכייה במדליית הכסף באליפות אירופה הייתה רגע שסיכם תקופה ארוכה של עבודה קשה, משמעת ואמונה בתהליך שאני עובר כרוכב אופני מסלול. זו הייתה שנה מאתגרת - הן פיזית והן נפשית - אבל זה בדיוק מה שהפך אותה לכל כך משמעותית. הרגשתי את עצמי צומח כספורטאי וכאדם, לומד להתמודד עם לחץ ועם הרצון להשתפר בכל אימון ובכל תחרות".

מיכאל יעקובלב (רדאד גמיכאל יעקובלב (רדאד ג'בארה)

בנוסף, אמר: "אני גאה לייצג את ישראל ברמות הגבוהות ביותר ואסיר תודה לסילבן אדמס, למאמן שלי איגור קרמינסקי, לקבוצה ולמשפחה שתומכים בי. ההישגים של השנה נותנים לי מוטיבציה אדירה להמשיך לדחוף קדימה, להעז יותר ולשאוף אפילו גבוה יותר. בכל פעם שאני לובש את המדים בכחול-לבן אני מתרגש מחדש. אני יודע שאני מתחרה לא רק עבורי, אלא עבור מדינה שלמה, במיוחד בשנתיים האחרונות ואחרי ה-7 באוקטובר 2023. לנצח, לראות את דגל המדינה מונף לראש התורן ולשמוע את התקווה זו פסגת שאיפותיי, המעמד שאני חולם עליו בכל תחרות מחדש".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */