"מתרגש וגאה לייצג את ישראל בכל פעם מחדש"

המלחמה בישראל נמשכה שנתיים. עד חודש אוקטובר האחרון, רוב החטופים עדיין היו בשבי חמאס, החיילים נלחמו בחזית, המערכה בשנה האחרונה הגיעה גם לעימות עם איראן והכניסה מדינה שלמה לחרדה ולמקלטים, אך לצד זאת יכולנו בשנה החולפת גם קצת לחייך מידי פעם בזכות אותם ספורטאים גדולים שדאגו לשמח אותנו ברגעי ספורט מדהימים. כעת, לרגל סיום שנת 2025, מערכת ONE בשיתוף הטוטו מצדיעים לווינרים של השנה. גם רוכב האופניים מיכאל יעקובלב נבחר לווינר של השנה.

רוכב אופני המסלול הישראלי, מיכאל יעקובלב, כל הזמן ממשיך להתקדם. אחרי שזכה בשתי מדליות ארד באליפויות אירופה בעבר, בשנה האחרונה הוא הצליח לרשום הישג טוב יותר, לאחר שהעפיל לגמר היבשתי במקצה הספרינט. יעקובלב רשם הופעה נהדרת בתחרות וגבר על כל מתחריו, אלא שבגמר הוא פגש את אגדת הוולודרום הארי לאברייסן - ההולנדי שהוא גם האלוף האולימפי, אלוף העולם ואלוף אירופה - ונכנע רק לו. ואומנם הוא לא הצליח להשמיע את התקווה בסיום התחרות, אבל יעקובלב רשם את הישג השיא של ענף האופניים הישראלי במעמד זה.

מיכאל יעקובלב סיכם: "שנת 2025 הייתה אחת מהשנים המכוננות ביותר בקריירה שלי. הזכייה במדליית הכסף באליפות אירופה הייתה רגע שסיכם תקופה ארוכה של עבודה קשה, משמעת ואמונה בתהליך שאני עובר כרוכב אופני מסלול. זו הייתה שנה מאתגרת - הן פיזית והן נפשית - אבל זה בדיוק מה שהפך אותה לכל כך משמעותית. הרגשתי את עצמי צומח כספורטאי וכאדם, לומד להתמודד עם לחץ ועם הרצון להשתפר בכל אימון ובכל תחרות".

מיכאל יעקובלב (רדאד ג'בארה)

בנוסף, אמר: "אני גאה לייצג את ישראל ברמות הגבוהות ביותר ואסיר תודה לסילבן אדמס, למאמן שלי איגור קרמינסקי, לקבוצה ולמשפחה שתומכים בי. ההישגים של השנה נותנים לי מוטיבציה אדירה להמשיך לדחוף קדימה, להעז יותר ולשאוף אפילו גבוה יותר. בכל פעם שאני לובש את המדים בכחול-לבן אני מתרגש מחדש. אני יודע שאני מתחרה לא רק עבורי, אלא עבור מדינה שלמה, במיוחד בשנתיים האחרונות ואחרי ה-7 באוקטובר 2023. לנצח, לראות את דגל המדינה מונף לראש התורן ולשמוע את התקווה זו פסגת שאיפותיי, המעמד שאני חולם עליו בכל תחרות מחדש".