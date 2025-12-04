יום ראשון, 07.12.2025 שעה 20:58
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנשים
ליגת העל לנשים 25-26
209-368מ.ס. קרית גת1
186-227הפועל בנות קטמון2
1514-218אסא ת"א3
1013-148מכבי חולון4
815-148מכבי כשרונות חדרה5
816-117הפועל רעננה6
434-98מ.כ. רמת השרון7
327-78פנתרות אשדוד8

קריית גת הפסידה נקודות בביתה נגד מכבי חדרה

המוליכה כבר הובילה בדקה ה-23 אבל האורחת לא ויתרה והפכה את התוצאה, בסופו של דבר המשחק נגמר ב-2:2. חולון ניצחה את אשדוד ורמה"ש הפסידה לת"א

|
שחקניות קריית גת (שחר גרוס)
שחקניות קריית גת (שחר גרוס)

המחזור השמיני בליגת העל לנשים נפתח הערב (חמישי) כשהמוליכה, מ.ס קריית גת ומכבי כשרונות חדרה נפרדו בתיקו 2:2, מ.כ רמת השרון הפסידה בביתה 2:0 למכבי אס”א תל אביב, ומכבי חולון ניצחה בחוץ את מכבי פנתרות אשדוד 1:3. המחזור יושלם ביום ראשון כשהפועל רעננה תארח את הפועל קטמון ירושלים.

מ.ס קריית גת – מכבי כשרונות חדרה 2:2

מוליכת הטבלה אירחה את הקבוצה מהמקום השישי, כבר בדקה ה-23 אופל סופר העלתה את המארחת ליתרון, שהחזיק רק 11 דקות עד שמאיה קבררה השוותה את התוצאה (34’). בדקה ה-81 האורחת כבר הרגישה את הניצחון השלישי שלה העונה כשלייסלה סנטוס קרוז כבשה, אבל 2 דקות לאחר מכן דניאלה הלאנה קבעה את תוצאת המשחק.

מ.כ רמת השרון – מכבי אס”א ת”א 2:0

התל אביביות המשיכו בכושר הנהדר שלהן עם חמישה משחקים ללא הפסד. ויקטוריה ציקון פתחה כבר בדקה החמישית, ויקטוריה ציקון קבעה את תוצאת המשחק בדקה ה-23.

שחקניות מכבי אסא תל אביב חוגגות (שחר גרוס)שחקניות מכבי אסא תל אביב חוגגות (שחר גרוס)

מכבי פנתרות אשדוד – מכבי חולון 3:1

הקבוצה מתחתית הטבלה ממשיכה להפסיד, הפעם בביתה לחולון. מיטל שרעבי (22’), רוני לוי (60’) ואליסיה אליזבת’ פאליסטר (95’) כבשו לאורחת, סברינה קריסטי ברטון (90’) הצליחה רק לצמק.

 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */