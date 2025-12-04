יום שישי, 05.12.2025 שעה 19:00
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
71%1173-126614הפועל ת"א1
69%1058-112913הכוכב האדום2
69%1110-116313פנאתינייקוס3
64%1164-127114מונאקו4
62%1063-112313אולימפיאקוס5
62%1099-110913ברצלונה6
62%1021-103513פנרבחצ'ה7
62%1115-115713ולנסיה8
57%1155-117914ריאל מדריד9
57%1126-119714ז'לגיריס10
54%1085-109913אולימפיה מילאנו11
46%1083-106013וירטוס בולוניה12
46%1145-112113דובאי13
36%1200-112114אנדולו אפס14
36%1172-108414באיירן מינכן15
36%1290-126514פאריס16
36%1221-115314פרטיזן בלגרד17
31%1170-111213באסקוניה18
29%1297-124014מכבי ת"א19
21%1202-106514ליון וילרבאן20

עם שיא נקודות ביורוליג: מונאקו ניצחה את פאריס

הקבוצה מהנסיכות גברה 104:125 גדול על היריבה מבירת צרפת, כולל ניפוץ הנתון בו החזיקה מכבי ת"א מ-2004. ריאל מדריד השיגה 75:81 על אנדולו אפס

|
אלי אוקובו בפעולה (IMAGO)
אלי אוקובו בפעולה (IMAGO)

מלבד הקבוצות הישראליות, המחזור ה-14 ביורוליג הביא לנו הערב (חמישי) עוד כמה משחקים מסקרנים. ריאל מדריד הגדילה את מאזנה החיובי עם 75:81 על אנדולו אפס, ומונאקו חגגה בגדול ושברה את השיא של מכבי ת”א עם 104:125 על פאריס.

מונאקו – פאריס 104:125

אלי אוקובו נצץ עם 26 נקודות, מתיו סטראזל כיכב גם הוא עם 22 נקודות והקבוצה מהנסיכות גברה על זו מבירת צרפת וניפצה את הנתון של מכבי ת”א כאמור – עם הכי הרבה נקודות לקבוצה אחת במשחק יורוליג ללא הארכה. אז ב-2004, הצהובים קלעו 123 נקודות, כשגם פנאתינייקוס עשו מספר נקודות זהה ב-2007. מונאקו עם מאזן 5:9, הפריסאים עם הפסד 3 רצוף במפעל.

אנדולו אפס – ריאל מדריד 81:75

הטורקים לא עשו חיים קלים לספרדים, שרק בזכות מחצית שנייה טובה יותר הצליחו לצאת עם ידם על העליונה. מריו הזוניה בלט עם 22 נקודות, טריי ליילס קלע 11 נקודות. בצד השני, 21 נקודות של רולאנדס שמיטס ו-18 נקודות של ארקן אוסמני, לא עזרו למארחת.

