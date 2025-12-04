יום ראשון, 21.12.2025 שעה 04:17
לאציו ברבע גמר הגביע האיטלקי עם 0:1 על מילאן

משחקי שמינית גמר הגביע האיטלקי נמשכו, כאשר הנשרים הדהימו את מוליכת הליגה והדיחו אותה מוקדם מהצפוי, זקאני הכריע. בולוניה ניצחה 1:2 את פארמה

רובן לופטס צ'יק (IMAGO)
רובן לופטס צ'יק (IMAGO)

משחקי שמינית גמר הגביע האיטלקי נמשכו היום (חמישי). במשחק המוקדם ניצחה בולוניה 1:2 את פארמה ועלתה לרבע הגמר. בנוסף, גם לאציו התקדמה לשלב הבא עם 0:1 עם מילאן.

בולוניה – פארמה 1:2

בולוניה אירחה הערב את פארמה, ניצחה משער דרמטי דקה לסיום ה-90, ועלתה לרבע הגמר שם תפגוש את לאציו או מילאן שנפגשות בשמינית הגמר המצטלבת.

בליגה המרחק בין שתי הקבוצות גדול: בולוניה במקום ה-6, פארמה בתחתית, אבל משחק הגביע באצטדיון ראנטו דאל’ארה היה שקול. דווקא פארמה עלתה ליתרון בדקה ה-13 משער של אדריאן בנדיצ’אק. בולוניה השוותה בדקה ה-38 משער של יונתן רואו. את שער הניצחון של בולוניה כבש סנטיאגו תומס קסטרו בדקה ה-89.

לאציו – מילאן 0:1

בליגה, הרוסונרי במקום הראשון, הנשרים מנגד במקום השמיני, הפרש עשר נקודות, אך כמו שאומרים “לגביע חוקים משלו”. במשחק די שוויוני, במחצית הראשונה לא היו שערים, כאשר הקהל ביציעים היה צריך לחכות עד לדקה ה-80, כאשר מתיאה זקאני כבש ושלח את לאציו לרבע הגמר.

