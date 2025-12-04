מצאה גארד: טוני דגלאס חתם בהפועל גליל עליון

הפועל גליל עליון מצאה סוף כל סוף את הגארד שרצתה. טוני דגלאס, שפתח את העונה בבני הרצליה, חתם בגליל עד לתום העונה. דגלאס (39, 1.89) יהיה הזר הרביעי בסגל הקבוצה, כאשר ארבעה נוספים (ג'יילן בלייקס, ג'ורדן בון, דיאנדרה גולסטון ואייזיאה בראון) כבר שוחררו. לגליל נותרו שני זרים במכסה המותרת לרישום בליגה עד לסוף העונה.

כפי שפרסמנו, בגליל החליטו ללכת על גארד מתוך הליגה, שכבר מכיר את ישראל והליגה המקומית. דאגלאס מביא איתו רזומה עשיר: 394 הופעות ב-NBA עם ממוצעים של 7.6 נקודות, 2.3 אסיסטים ו-2.2 ריבאונדים, וניסיון ארוך שנים ברמות הגבוהות בעולם.

בעונת 2017/18 עבר לאירופה ושיחק במשך שנתיים ביורוליג במדי אנדולו אפס ודרושפאקה. בהמשך שיחק בבשאקשהיר, אסטודיאנטס, וארזה, הראקליס, ובעונת 21/22 הצטרף להפועל אילת וסייע לה להישאר בליגה הבכירה.

בשלוש העונות האחרונות שיחק בפורטוגל – שתי עונות בבנפיקה, איתה הופיע גם ב-BCL, ובעונה שעברה בפורטו, שם העמיד 11.6 נקודות ו-4 אסיסטים בליגה המקומית, ו-15 נקודות ו-4.7 אסיסטים ביורופקאפ.