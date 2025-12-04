יום שישי, 05.12.2025 שעה 09:02
3112-2414לאנס1
3012-2714פאריס סן-ז'רמן2
2914-3514מארסיי3
2617-2814ליל4
2418-2414ראן5
2415-2114ליון6
2325-2614מונאקו7
2219-2514שטרסבורג8
1719-2014טולוז9
1726-1914ניס10
1624-1914ברסט11
1617-1214אנז'ה12
1526-2114פ.צ. פאריס13
1421-1314לה האבר14
1428-1814לוריין15
1122-1214נאנט16
1131-1414מץ17
920-814אוקזר18

כמעט מבלי לשחק: הנתון המיוחד של איתן אמבפה

אחיו בן ה-19 של קיליאן, סיפק כמה רגעי הכרעה חשובים עבור קבוצתו ליל, ומחזיק העונה במאזן מדהים שאין לאף שחקן אחר בחמש הליגות הבכירות באירופה

|
איתן אמבפה (IMAGO)
איתן אמבפה (IMAGO)

בסוף החודש הזה, ליתר דיוק ב-29 בחודש, ימלאו לאיתן אמבפה 19. לאח הצעיר של קיליאן, שמשחק כקשר בליל, יש שיא קטן משלו. הוא השחקן היחיד בחמש הליגות הבכירות באירופה שתרם להבקעת יותר משני שערים העונה, מבלי ששיחק 90 דקות מלאות בליגה. ועכשיו הוא גם יירשם לליגה האירופית. 

ביום ראשון האחרון, במשחק המותח בלה האבר, איתן אמבפה חיזק את מעמדו כמועמד רציני להרכב הפותח בליל. הוא נכנס במחצית השנייה, כאשר התוצאה הייתה שוויון וקבוצתו הייתה עם שחקן פחות. איתן הצעיר הביא לשינוי במשחק, ותרם תרומה מכרעת לניצחון של קבוצתו כאשר בישל לאיגמאנה את שער הניצחון בשלבי הסיום של המשחק.

זהו השער השלישי בו מעורב העונה אמבפה הצעיר שבמאזנו שני שערים ובישול אחד ב-73 דקות משחק בלבד. אף שחקן אחר בחמש הליגות האירופיות המובילות לא רשם מספרים דומים, מה שמראה שהוא נכס יקר ערך מאוד עבור ליל. 

איתן וקיליאן אמבפה בתקופתם יחד בפ.ס.זאיתן וקיליאן אמבפה בתקופתם יחד בפ.ס.ז' (רויטרס)

ב-14 בספטמבר, כבש איתן אמבפה שער בדקות הסיום שהעניק ניצחון לליל על טולוז. ב-5 באוקטובר הוא חזר לשחק לאחר שהחלים מפציעה והשווה עבור קבוצתו את התוצאה מול פאריס סן ז’רמן, המועדון בו גדל, עם שער נהדר. וביום ראשון האחרון, בלה האבר, הוא בישל כאמור לאיגמאנה שער חשוב והעניק לליל את שלוש הנקודות.

תרומתו של איתן אמבפה הייתה כה משמעותית עד שמאמנו, הצרפתי ברונו ג'נסיו, החליט לכלול אותו בסגל הליגה האירופית לקראת המשחק מול יאנג בויז בשבוע הבא, במקום אלכסנדרו הפצוע. 

אמבפה הצעיר משחק בעיקר בכנף ימין עם רגל שמאל. "יש לו את כל התכונות כדי להיחשב כאופציה פותחת", הדגיש ברונו ג'נסיו במסיבת עיתונאים שנערכה לאחרונה. מאמן ליל לא היסס לפתוח איתו בשמינית גמר ליגת האלופות בעונה שעברה נגד דורטמונד, ולא היסס להפקיד בידיו את מפתחות ההתקפה של הקבוצה הצפונית כאשר הנסיבות דרשו זאת.

אפשר בהחלט לומר שאיתן, שנאלץ להתמודד עם צילו של אחיו קיליאן, כבר החל לסלול את דרכו בכדורגל הצרפתי, שם הוא נמצא תחת מעקב צמוד בכל סוף שבוע.

