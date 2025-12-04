יום שישי, 26.12.2025 שעה 11:17
434-3315פורטו1
388-4215ספורטינג ליסבון2
358-3115בנפיקה ליסבון3
269-1915ז'יל ויסנטה4
2513-2615בראגה5
2310-1815פמליקאו6
2124-2115מורירנסה7
2121-1615גימראייש8
1725-2315אשטוריל9
1724-1915ריו אבה10
1723-1515אלוורקה11
1621-1715נסיונאל מדיירה12
1615-1115סנטה קלרה13
1522-1715אמדורה14
1329-1615קאסה פיה15
1337-1515ארוקה16
927-915טונדלה17
439-1115איי.וי.אס18

מוריניו: שביתת השופטים? לא תהיה בעיה בכלל

מאמן בנפיקה הגיב לאיום השביתה: "אם לא יופיעו, אני בטוח ששופטים מרחבי אירופה ישמחו לבוא לפורטוגל". וגם: מאמן היריבה, ולמה ציין שנוהג ב-BMW

|
ז'וזה מוריניו (IMAGO)
ז'וזה מוריניו (IMAGO)

לקראת הדרבי של ליסבון מול ספורטינג, במסגרת המחזור ה-13 בליגה הפורטוגלית, התייחס הערב (חמישי) במסיבת העיתונאים מאמן בנפיקה, ז'וזה מוריניו, לשמועות בדבר אפשרות לשביתה של השופטים בפורטוגל, ולא נראה מודאג במיוחד מהתרחיש: "אם הם יעשו שביתה, אני משוכנע שיש הרבה שופטים ברחבי אירופה שישמחו להגיע ולנהל משחקים בליגה שלנו", אמר המאמן.

השביתה עלתה לכותרות בשבועות האחרונים, לאחר שאיגוד השופטים של פורטוגל פרסם אזהרה שאם לא תוחמר הענישה בדבר אלימות מילולית כנגד שופטים מצד שחקנים, אנשי צוות והנהלה, הארגון ישבות ולא יופיע למשחקי הליגה.

מאמן סגנית האלופה הדגיש כי מדובר בעידן שבו השופטים צריכים להיות מקצוענים לכל דבר: "היום השופטים הם אנשי מקצוע. אולי לא כולם כולל כולם, אבל אני בטוח שהשופטים הטובים ביותר מהמדינות הגדולות באירופה ירצו לבוא. לדעתי זו לא תהיה בעיה גדולה, הליגה תמשיך והמוסדות ימצאו פתרונות".

זז'וזה מוריניו (IMAGO)

הדרבי מול ספורטינג, שהוא אחד המשחקים הגדולים והטעונים בכדורגל הפורטוגלי, ייערך על רקע המתח סביב הסוגיה, אך בבנפיקה מעדיפים להתרכז בצד המקצועי: “האוהדים יכולים לצפות לבנפיקה שרוצה לנצח, בלי לחץ ובלי דרמה, שלושת הניצחונות האחרונים מעודדים אותי, אך אינם סיבה לאבד ענווה או פרופורציות”, אמר מוריניו.

המיוחד התבדח כהרגלו כשנשאל על כך שאוהדי בנפיקה רואים בעצמם “פרארי”, מבחינת יוקרת המועדון: “אני עכשיו נוהג בב.מ.וו שקיבלתי במתנה מהמועדון, אני קמצן אז אני לא אקנה פרארי, גם את הרכב הנוכחי שלי קיבלתי במתנה”. לגבי נקודות החולשה אצל היריבה שמר על עמימות כשאמר: ”אני לא אתן לכם לבוא לאימון ולראות הכל, אנחנו מתכוננים למגוון סיטואציות נגד יריבה קשה”.

על המאמן של היריבה העירונית, שבמסיבת העיתונאים שלו החמיא ל”מיוחד” ואמר שהוא מודל לחיקוי, אמר: ”אין לי מה ללמד אותו, הוא עושה עבודה נהדרת, הוא לקח קבוצה טובה של רובן אמורים ויצר קבוצה בצלמו עם אומץ ויכולת גבוהה, אני מעריך אותו כאיש מקצוע”.

