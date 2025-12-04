הצעדים של ברצלונה למניעת ביזיון מול פרנקפורט

ברצלונה נערכה מחדש לקראת משחק הבית מול פרנקפורט בליגת האלופות, שייערך ביום שלישי במסגרת המחזור ה־6 של שלב הליגה. אחרי המבוכה שהתרחשה ברבע גמר הליגה האירופית בעונת 2021/22, אז אלפי אוהדים גרמנים הציפו את יציעי קאמפ נואו והפכו את האצטדיון כמעט ל"מגרש חוץ" עבור הקטלונים, במועדון החליטו על שורת צעדים חריפים כדי לוודא שהתסריט הזה לא יחזור על עצמו.

בהודעה רשמית הודיע המועדון שכל הכרטיסים למשחק ייועדו אך ורק ל’סוסיוס’, חברי וחברות המועדון. אתמול נפתחה מכירת הכרטיסים המוקדמת לאוהדים, ורק מי שמוכיח את מעמדו כחבר מועדון רשאי לרכוש כרטיסים למשחק. בברצלונה הסבירו כי מדובר בהחלטה שנועדה "למנוע חזרה על אירועי אפריל 2022", אז הצטבעו היציעים בלבן של פרנקפורט לעיני אוהדי בארסה.

המועדון הבהיר כי כל כרטיס שיתגלה בידיו של אוהד פרנקפורט ביציע המקומי יירשם וייבחן כדי לזהות את האוהד שהיה מעורב ברכישה ובהעברתו ליריבה. במועדון מדגישים כי פעולה כזו "מסכנת את הביטחון ואת רווחת שאר החברים, החברות והאוהדים של ברצלונה", וציינו כי המקרים יועברו לדיון בפני ועדת המשמעת, שיכולה לנקוט צעדים נגד האחראים. בנוסף, הוצהר כי מי שיימצא מעורב במכירה חוזרת בלתי חוקית עשוי להתמודד גם עם השלכות משפטיות.

אוהדי פרנקפורט בברצלונה (רויטרס)

המחירים הרשמיים של הכרטיסים ינועו בין 59 ל־199 אירו, כאשר הסוסיוס יקבלו הנחה של 30 אחוז. במקביל, ברצלונה הודיעה על הגברת אמצעי האבטחה: תגבור כוחות האבטחה בכל שער וביציעים, ניהול הדוק יותר של כל אירוע חריג ואף הוצאה מהאצטדיון במידת הצורך. כמו כן ייערכו בדיקות שמיות ובדיקות חזותיות לאוהדים שיופיעו עם סמלים או לבוש של פרנקפורט, כדי לאתר רכישת כרטיסים שלא כחוק.

במועדון ציינו גם תיאום מלא עם פרנקפורט, משטרת העירייה והמשטרה הקטלונית, במטרה למנוע מאוהדי היריבה להסתובב באזור אצטדיון קאמפ נואו עם כרטיסים שיועדו ליציע המקומי, ולנסות לבלום מראש תופעות של ספסרות. בנוסף, ברצלונה תבצע ניתוח יומי של כל רכישות הכרטיסים כדי לזהות דפוסים חשודים של מכירה פיקטיבית או העברת כרטיסים ליריבה.

אוהדי פרנקפורט (רויטרס)

יש לזכור כי אופ"א מחייבת את כל המועדונים המשתתפים במפעליה להקצות 5 אחוז מתכולת האצטדיון לאוהדי היריבה. במקרה של הקיבולת הנוכחית של קאמפ נואו מדובר בכ-2,250 מקומות. לפי הדיווחים, מכסה זו תישמר עבור אוהדי פרנקפורט, כלומר אוהדים גרמנים כן יוכלו להיכנס לאצטדיון, אך לא יוכלו להתמקם ביציעים המיועדים לקהל המקומי.

בברצלונה הזכירו כי כבר במשחק הליגה באצטדיון מול אלאבס, נכחו נציגי אופ"א שבדקו לעומק את אופן ניהול המשחק, לא רק בהיבטי אבטחה, בדיקות כניסה ושילוט, אלא גם את האזור המיועד לאוהדי היריבה. כעת מצפים במועדון שהצעדים המחמירים, בשילוב המעקב הצמוד אחר הכרטיסים, ימנעו חזרה על "הפרק הטראומטי" ההוא מול פרנקפורט, ויבטיחו שברצלונה תשחק הפעם באצטדיון שהוא באמת ביתי.