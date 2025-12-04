יום חמישי, 04.12.2025 שעה 15:49
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
1926-2412מכבי נתניה4
1816-2012הפועל ת"א5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

בב"ש מנסים להתרומם: חייבים לשכוח מהטעויות

במועדון הדרומי מתאוששים מה-1:1 מול הפועל פ"ת לקראת משחק העונה נגד מכבי ת"א: "מצפה משחק קשה מאוד". דוידזאדה בספק גדול, דיופ ופרץ יחזרו ל-11

|
שחקני הפועל באר שבע (עמרי שטיין)
שחקני הפועל באר שבע (עמרי שטיין)

אחרי איבוד הנקודות המאכזב מול הפועל פתח תקווה במחזור אמצע השבוע, בהפועל באר שבע יודעים שלא תהיה דרך טובה יותר להתאושש, מאשר במשחק העונה ביום ראשון מול מכבי תל אביב בטרנר. החבורה של רן קוז'וק זכתה היום למנוחה ומחר בבוקר תמשיך את ההכנות, כשההערכה שהמאמן יחזור להרכב הקלאסי, כששני שינויים משמעותיים צפויים ביחס ל-1:1 במושבה.

"האווירה אחרי יום שלישי היא כמו הפסד. אנחנו חייבים לשכוח את הטעויות ולעשות את הכל כדי לתקן ביום ראשון נגד מכבי תל אביב. מצפה לנו משחק קשה מאוד", אמרו בבאר שבע.

הבשורה המרכזית מגיעה מההגנה. הבלם הסנגלי ג’יבריל דיופ יחזור ל-11, לאחר שריצה עונש הרחקה, והוא יתפוס את מקומו של מיגל ויטור. לצידו יש התלבטות בין אור בלוריאן, שנמנע במשחק האחרון מקבלת כרטיס צהוב חמישי לבין מתן בלטקסה שזוכה ליתרון קל בגלל שהוא משחק בצד שמאל. 

אור בלוריאן וגאור בלוריאן וג'וניור דיופ (רדאד ג'בארה)

גם בקישור צפוי שינוי. אליאל פרץ, שסופסל במשחק מול פתח תקווה בעקבות העימות עם מאמן הכושר ישראל זביטי אחרי חילופו מול הפועל חיפה, צפוי לקבל את חולצת ההרכב ולחזור לעמדת הקשר האחורי. שי אליאס, שפתח בשני המשחקים האחרונים, צפוי לרדת אל הספסל.

לוקאס ונטורה עלה לשחק חולה נגד פתח תקווה ומרגיש הרבה יותר טוב. בחזית הפצועים, אופיר דוידזאדה עדיין בספק גדול, לאחר שלא נכלל בסגל בשני המשחקים האחרונים, ובבאר שבע יחליטו לגביו מחר או בשבת.

