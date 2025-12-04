יום חמישי, 04.12.2025 שעה 14:07
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
1926-2412מכבי נתניה4
1816-2012הפועל ת"א5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

בטבריה מבינים: "הבעיה השנה היא מול הגדולות"

הקבוצה של חודדה שוב הובסה מול מול קבוצת צמרת והמאמן הודה: "יש לנו בעיה של רכות במשחקים כאלה". מתוכנן חיזוק בינואר. וגם: פציעת הברך של טפר

|
אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)
אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

בעונה שעברה עירוני טבריה הייתה הכבשה השחורה של הקבוצות הגדולות, כשלקחה נקודות ממכבי תל אביב, מכבי חיפה ובית"ר ירושלים, אך העונה זה נראה אחרת לגמרי. 16 שערים ספגו בקבוצה מעיר הכנרת מול שלוש הגדולות. בכללי, 28 שערים ספגה הקבוצה של אלירן חודדה ב-12 משחקים ובעוד ההתקפה העונה חזקה יותר מאשתקד, ההגנה של טבריה מושכת אותה לכיוון התחתית. 

במועדון בהחלט מודעים לכך. אלירן חודדה התייחס לכך בסיום: “אני בהחלט רואה את הבעיות בהגנה שלנו, המרווחים אצלנו היו גדולים מדי. יש לנו בעיה בגישה שלנו מול הגדולות, אולי אנחנו מנסים העונה יותר מדי לשחק כדורגל וזה פוגע בנו. אנחנו מגיעים רכים מדי למשחקים האלה”. 

“מתחילת המשחק היינו מאוד רכים”, סיכם המאמן את התבוסה: “כשאתה נותן לבית"ר, עם האיכויות שלה את המרחקים האלה ואת המרווח הזה לשחק, אתה נענש ונענש בגדול. כשאתה סופג שלושה שערים ב-25 דקות אתה לא יכול לצאת טוב מהמשחק”. 

“אנחנו לא בליגה של בית''ר”, אמרו במועדון. “אבל לא יכול להיות שזה יהיה להם כל כך קל להבקיע. היה ברור שאנחנו צריכים לעבור את הדקות הראשונות בשלום וספגנו אחרי פחות מעשר דקות וכבר אז היה ברור שזה ייגמר רע מאוד מבחינתנו”, הוסיפו.

בקבוצה הביעו אכזבה מיכולתם של הבלמים. עיקר האכזבה היא מסמביניה, ממנו ציפו לשדרג את ההגנה וכרגע קורה ההפך, גם מאונדריי באצ'ו ציפו ליותר, הבלם לא מזכיר את היכולת מהעונה שעברה, אם כי במקרה שלו, יש נסיבות מקלות בשל פציעה בקרסול, ממנה חזר רק במחזור השביעי. בנוסף, בקבוצה מחכים לינואר ובהחלט ירצו להביא חיזוק להגנה.

יונתן טפר, שנכנס כמחליף, נפגע בברכו ולא סיים את המשחק. הקבוצה נאלצה לסיים את ההתמודדות עם עשרה שחקנים, זאת לאחר שסיימה את מכסת החילופים שלה. השחקן ייבדק היום ויובא לאבחון חומרת הפציעה. 

הקבוצה תנוח היום ומחר תתחיל להתכונן במרץ לקראת המשחק מול מ.ס אשדוד ביום שני. “זה משחק חשוב מאוד עבורנו”, אמרו במועדון: “אסור לנו להפסיד שם”, הוסיפו. סטניסלב בילנקי ימשיך להיעדר בשל השבר ברגלו ואחרי אתמול גם יונתן טפר לא צפוי לעמוד לרשותו של חודדה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */