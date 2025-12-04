יום חמישי, 04.12.2025 שעה 15:36
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
337-2714ארסנל1
2816-3214מנצ'סטר סיטי2
2714-2014אסטון וילה3
2415-2514צ'לסי4
2311-1814קריסטל פאלאס5
2314-1814סנדרלנד6
2220-2414ברייטון7
2221-2114ליברפול8
2120-2113מנצ'סטר יונייטד9
2117-1514אברטון10
1918-2314טוטנהאם11
1918-1914ניוקאסל12
1922-2114ברנטפורד13
1924-2114בורנמות'14
1722-1914פולהאם15
1522-1414נוטינגהאם פורסט16
1426-1614לידס17
1127-1513ווסטהאם18
1028-1514ברנלי19
229-714וולבס20

"הדבר הראשון שעשיתי היה להתנצל בפני חבריי"

אנסו פרננדס שיתף כי היה משבר ביחסים בינו לבין השחקנים שחומי העור בצ'לסי בעקבות שתועד שר שיר גזעני עם שחקני נבחרת ארגנטינה: "עברתי תקופה קשה"

|
אנסו פרננדס (רויטרס)
אנסו פרננדס (רויטרס)

הקשר הנהדר, אנסו פרננדס, נמצא בכושר מצוין והפך לאחד מהמנהיגים של צ’לסי, אך לא תמיד מעמדו החברתי בקבוצה היה קונצנזוס כמו היום. הארגנטינאי סיפר בגילוי בלב בתקשורת האנגלית על כך.

ב-2024, כזכור, זכתה נבחרת ארגנטינה בקופה אמריקה לאחר שניצחה 0:1 את נבחרת קולומביה משער של לאוטרו מרטינס. השמחה הייתה רבה ושחקניו של ליונל סקאלוני חגגו, אך חלק מהשחקנים, ופרננדס ביניהם, תועדו כשהם שרים שירים גזעניים בהתייחסות לשחקנים שחורי העור של נבחרת צרפת, במה שעורר סערה גדולה.

פרננדס הודה כי לא יצא לחופשה ישירות אחרי הקופה אמריקה וחזר במיוחד לאנגליה בעקבות המקרה, זאת כדי לדבר עם חבריו לקבוצה שנפגעו ממנו: “תמיד הבנתי את עמדתם של חבריי לקבוצה, הדבר הראשון שעשיתי היה להתקשר אליהם ולהגיד שאני לא נוסע לחופשה כי אני רוצה לדבר איתם באופן אישי ולהתנצל. הם הבינו זאת ואנחנו מסתדרים טוב עכשיו, יש הרמוניה טובה מאוד בחדר ההלבשה”.

אנסו פרננדס. עורר סערה גדולה (רויטרס)אנסו פרננדס. עורר סערה גדולה (רויטרס)

זוכה הקופה אמריקה נשאל גם אם הקשר עם השחקנים הצרפתים בצ’לסי התחזק לאחר הסאגה: “כן, בהחלט. עברתי תקופה קשה לאחר הזכייה בעקבות הריב עם חבריי, אבל הם הצליחו להבין אותי ועכשיו אנחנו מסתדרים”. עוד אמר הקשר: “זה היה רגע של אופוריה, לא רציתי באמת לפגוע באף אחד”.

בנוסף, ציין: “זה היה פשוט שיר שאנחנו שרים כחלק מ’פולקלור הכדורגל’, כפי שאנחנו קוראים לזה. ניסיתי להתנצל בפני הקבוצה כדי להראות להם שאני לא עושה אפליה או שופט אחרים, כשהם הבינו את המסר שלי הכל נגמר”.

פרננדס המשיך להדגיש כי מערכת היחסים שלו עם הצרפתים של צ’לסי חזקה: “יש לי קשר טוב מאוד איתם. אנחנו יושבים לאכול יחד לעתים קרובות ועושים דברים יחד גם מחוץ לחדר ההלבשה”.

אנסו פרננדס (רויטרס)אנסו פרננדס (רויטרס)

הקשר התייחס לכך שקיבל את סרט הקפטן: “המועדון תמיד הראה בי אמון ואני אסיר תודה על כך שהפכתי לקפטן בתקופה הקשה הזו. זה מראה הרבה עליי ועל איך מסתכלים עליי במועדון שגילה בי אמון מההתחלה. התמיכה הייתה אבסולוטית ואני אסיר תודה על כך”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */