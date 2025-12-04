יום חמישי, 04.12.2025 שעה 10:52
ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
337-2714ארסנל1
2816-3214מנצ'סטר סיטי2
2714-2014אסטון וילה3
2415-2514צ'לסי4
2311-1814קריסטל פאלאס5
2314-1814סנדרלנד6
2220-2414ברייטון7
2221-2114ליברפול8
2120-2113מנצ'סטר יונייטד9
2117-1514אברטון10
1918-2314טוטנהאם11
1918-1914ניוקאסל12
1922-2114ברנטפורד13
1924-2114בורנמות'14
1722-1914פולהאם15
1522-1414נוטינגהאם פורסט16
1426-1614לידס17
1127-1513ווסטהאם18
1028-1514ברנלי19
229-714וולבס20

"לא תמיד נוכל לשחק כמו מול ברצלונה וארסנל"

מארסקה נותר מאוכזב לאחר ההפסד של צ'לסי ללידס: "החזרה של פאלמר היא הדבר החיובי היחיד מהמשחק". ג'ון טרי ביקר: "איזו הופעה איומה זו הייתה"

|
שחקני צ'לסי בסיום (IMAGO)
שחקני צ'לסי בסיום (IMAGO)

לאחר שניצחה 0:3 את ברצלונה וסיימו ב-1:1 במשחק העונה מול ארסנל למרות שהיו ב-10 שחקנים, בצ’לסי נאלצו לרדת לקרקע. הקבוצה הפסידה אמש (רביעי) 3:1 ללידס והבינה שלפניה עוד הרבה עבודה.

מאמן הקבוצה אנצו מארסקה לא הסתיר את אכזבתו וההכרה במציאות: “לא תמיד לשחק כמו מול ברצלונה וארסנל. ציפינו ליותר, אבל יש לנו שחקנים שלו יכולים לשחק 2 או 3 פעמים בשבוע. ריס ג’יימס, ווסלי פופאנה, אנחנו לא יכולים להשתמש בהם בכל משחק”.

“אני מקווה שפשוט היה לנו לילה רע”, המשיך המאמן. “נתקשה לקחת משהו מהמשחק הזה… הם היו עדיפים בהרבה במאבקים, מויסס (קאייסדו) היה חסר לנו מאוד והוא ייחסר גם במשחקים הבאים”.

מויזס קאייסדו יורד מהדשא, היה חסר מאוד (IMAGO)מויזס קאייסדו יורד מהדשא, היה חסר מאוד (IMAGO)

מי שחזר אתמול לאחר תקופה לא קצרה של היעדרות בגלל פציעה היה קול פאלמר, כוכב הקבוצה לו רבים חיכו. הוא עלה כמחליף, ומארסקה הגדיר את חזרתו כ”חדשות החיוביות היחידות שהיו במשחק”.

אגדת הקבוצה ג’ון טרי דיבר גם הוא לאחר המשחק וביקר בחריפות את ההופעה: “איזו הופעה איומה זו הייתה. לידס משחקים אגרסיבי והאווירה באצטדיון עוינת, אם אתה לא הולך לשחק באותה הצורה ולהוציא להם את העוקץ, אין לך סיכוי”.

ההפסד הוריד את צ’לסי למקום הרביעי בליגה, כשהיא תצטרך להתאושש מהר מאוד. תוך פחות משבוע הבלוז ישחקו עוד פעמיים מחוץ ללונדון: מול בורנמות’ בפרמייר ליג בשבת ואטאלנטה בליגת האלופות בשלישי.

