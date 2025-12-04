יום חמישי, 04.12.2025 שעה 10:50
פלוריאן וירץ הגיב לשער הבכורה ש"נגנב" ממנו

למרות שכבר חגג שער שלבסוף נקבע כעצמי, הגרמני נותר בפוקוס: "זה לא משנה, רצינו לנצח". ב-BBC ביקרו את ואן דייק: "קשה לברוח מהמציאות האכזרית"

פלוריאן וירץ (IMAGO)
פלוריאן וירץ (IMAGO)

פלוריאן וירץ כבר חשב שהוא הבקיע סוף סוף את שער הבכורה לו ייחל במדי ליברפול אמש (רביעי), אך לבסוף הליגה קבעה כי מדובר בשער עצמי. הקבוצה עצמה סיימה ב-1:1 עם סנדרלנד וחזרה לאבד נקודות לאחר הניצחון מול ווסטהאם.

בזמן שרבים התמקדו בכך שמהגרמני “נגנב” שער הבכורה אותו טרם השיג לאחר 13 הופעות בליגה, עבורו רק התוצאה הייתה מעניינת.

כשנשאל על ההחלטה להעניק שער עצמי, וירץ היה נחרץ. זה לא משנה היום. סיימנו בתיקו ורצינו לצאת עם הניצחון. זה מה שנחשב היום, מרגישים חסרי מזל“.

פלוריאן וירץ וארנה סלוט (IMAGO)פלוריאן וירץ וארנה סלוט (IMAGO)

במקביל, מי ששוב ספג הרבה אש היה המנהיג של ליברפול בשנים האחרונות, וירג’יל ואן דייק. פיל מקנאלטי מה-BBC קרא לו “צל של עצמו” וטען כי הוא נלחם בדעיכה הגדולה.

“אור הזרקורים שהופעל על אגדת ליברפול אחת (סלאח) הועבר לאחר אחרי הלילה הנואש באנפילד”, הוא כתב בטורו. “הכושר הרע של הקפטן היה בולט מול סנדרלנד, וכבר קשה לברוח מהמציאות החדשה והאכזרית שבה הוא נמצא”.

וירגוירג'יל ואן דייק ומוחמד סלאח, באור הזרקורים (IMAGO)

ליברפול נמצאת רק במקום השמיני בטבלת הפרמייר ליג, מרחק 11 נקודות מארסנל המוליכה. אמנם רצף ההפסדים שלה נקטע עם ניצחון ותיקו מול ווסטהאם וסנדרלנד, אך היא עדיין מצפה ליכולת טובה בהרבה ובשבת תפגוש את לידס למשחק חוץ שהוכח העונה כלא פשוט.

