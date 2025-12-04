מטורף: שועה שבר שיא נקודות למשחק בפנטזי

מחזור אמצע השבוע בליגת העל הביא עמו מעידה מפתיעה של הפועל באר שבע, ניצחון של מכבי חיפה אחרי שמונה משחקים, ניצחון חשוב גם למכבי תל אביב שהרגיע מעט את הרוחות וכמובן התפוצצות של בית”ר ירושלים עם 0:5 נהדר על עירוני טבריה. כך זה נראה בפנטזי הישראלי.

נתחיל מהשיא. ירדן שועה שבר את שיא הנקודות לשחקן בפנטזי העונה במשחק אחד עם 24, בזכות שלושער, שמיקה על שער נקי ושלוש מסירות מפתח. הבא אחריו בבית”ר ירושלים הוא עדי יונה עם 12 נקודות, כשג’ונבוסקו קאלו סיים עם 9 נקודות ועומר אצילי שהחטיא פנדל סיים את המפגש ללא נקודות.

ירדן שועה בועט (חג'אג' רחאל)

במכבי חיפה דולב חזיזה הצטיין עם 11 נקודות, כשגיא מלמד גנב את ההצגה, אך סיים עם שש נקודות בזכות השער שלו מול הפועל תל אביב, פחות ממיכאל אוחנה שבישל וסיים עם 7 נקודות בזכות עוד 2 מסירות מפתח ו-3 דריבלים. בהפועל תל אביב דורון ליידנר היה מעל כולם עם 9 נקודות.

נעבור לאלופה מכבי תל אביב, אצלה סייד אבו פרחי הצטיין עם 11 נקודות: שער, 3 מסירות מפתח, 3 דריבלים, 4 תיקולים וכרטיס צהוב שקיזז נקודה. יון ניקולאסקו שבישל סיים עם 6 נקודות. דור פרץ סיים עם 9 נקודות בזכות שער, שתי מסירות מפתח ו-2 חטיפות ועידו שחר סיים עם 1- בגלל הכרטיס האדום.

סייד אבו פרחי חוגג (רדאד ג'בארה)

המוליכה הפועל ב”ש סיימה ב-1:1 עם הפועל פ”ת, כאשר ג’וסלין טאבי היה מצוין עם שער, 2 מסירות מפתח, 4 דריבלים ו-3 תיקולים, 11 נקודות בסך הכל. אצל האדומים אף שחקן לא סיים עם יותר מ-7 נקודות (דן ביטון), כשכובש השער איגור זלאטנוביץ’ סיים עם חמש נקודות בלבד.

שחקנים נוספים שבלטו במחזור הם אלון אזוגי מבני סכנין עם 12 נקודות ואיאד חלאילי מבני ריינה עם 11 נקודות (שער, מסירת מפתח, 2 דריבלים ו-5 תיקולים). ב-2:2 המרתק בין נתניה לאשדוד, מאור לוי (9), עוז בילו (10) ומתאוס דאבו (שער ובישול, 13 נקודות) בלטו אצל היהלומים, ובצד השני עם בישול, 5 מסירות מפתח ו-2 דריבלים אורי עזו שסיים עם 10 נקודות.

את המחזור ניצח המנג’ר טים פרינטה עם 136 נקודות, הרבה בזכות העובדה שבחר בירדן שועה כקפטן. ההרכב המנצח: גאורגי ירמקוב, אלון אזוגי, אור בלוריאן, דורון ליידנר, שי בן דוד, עדי יונה, דולב חזיזה, ירדן שועה (קפטן), יוג'ין אנסה, אורי עזו ומתאוס דאבו. את הדירוג הכללי עדיין מוליך Sharks עם 981 נקודות, נקודה יותר מעירוני אור יהוה שבמקום השני.