יום חמישי, 04.12.2025 שעה 11:43
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
1926-2412מכבי נתניה4
1816-2012הפועל ת"א5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

מטורף: שועה שבר שיא נקודות למשחק בפנטזי

כוכב בית"ר שהרשית שלושער סיים עם 24 נק', יותר מכל שחקן אחר במשחק ליגה העונה. מי שבחר בו כקפטן - הרוויח. וגם: המצטיינים במכבי ת"א ומכבי חיפה

שועה, דור פרץ ואבו פרחי (חג'ג' רחאל ורדאד ג'בארה)
שועה, דור פרץ ואבו פרחי (חג'ג' רחאל ורדאד ג'בארה)

מחזור אמצע השבוע בליגת העל הביא עמו מעידה מפתיעה של הפועל באר שבע, ניצחון של מכבי חיפה אחרי שמונה משחקים, ניצחון חשוב גם למכבי תל אביב שהרגיע מעט את הרוחות וכמובן התפוצצות של בית”ר ירושלים עם 0:5 נהדר על עירוני טבריה. כך זה נראה בפנטזי הישראלי.

נתחיל מהשיא. ירדן שועה שבר את שיא הנקודות לשחקן בפנטזי העונה במשחק אחד עם 24, בזכות שלושער, שמיקה על שער נקי ושלוש מסירות מפתח. הבא אחריו בבית”ר ירושלים הוא עדי יונה עם 12 נקודות, כשג’ונבוסקו קאלו סיים עם 9 נקודות ועומר אצילי שהחטיא פנדל סיים את המפגש ללא נקודות.

ירדן שועה בועט (חג'אג' רחאל)

במכבי חיפה דולב חזיזה הצטיין עם 11 נקודות, כשגיא מלמד גנב את ההצגה, אך סיים עם שש נקודות בזכות השער שלו מול הפועל תל אביב, פחות ממיכאל אוחנה שבישל וסיים עם 7 נקודות בזכות עוד 2 מסירות מפתח ו-3 דריבלים. בהפועל תל אביב דורון ליידנר היה מעל כולם עם 9 נקודות.

נעבור לאלופה מכבי תל אביב, אצלה סייד אבו פרחי הצטיין עם 11 נקודות: שער, 3 מסירות מפתח, 3 דריבלים, 4 תיקולים וכרטיס צהוב שקיזז נקודה. יון ניקולאסקו שבישל סיים עם 6 נקודות. דור פרץ סיים עם 9 נקודות בזכות שער, שתי מסירות מפתח ו-2 חטיפות ועידו שחר סיים עם 1- בגלל הכרטיס האדום.

סייד אבו פרחי חוגג (רדאד ג'בארה)

המוליכה הפועל ב”ש סיימה ב-1:1 עם הפועל פ”ת, כאשר ג’וסלין טאבי היה מצוין עם שער, 2 מסירות מפתח, 4 דריבלים ו-3 תיקולים, 11 נקודות בסך הכל. אצל האדומים אף שחקן לא סיים עם יותר מ-7 נקודות (דן ביטון), כשכובש השער איגור זלאטנוביץ’ סיים עם חמש נקודות בלבד.

שחקנים נוספים שבלטו במחזור הם אלון אזוגי מבני סכנין עם 12 נקודות ואיאד חלאילי מבני ריינה עם 11 נקודות (שער, מסירת מפתח, 2 דריבלים ו-5 תיקולים). ב-2:2 המרתק בין נתניה לאשדוד, מאור לוי (9), עוז בילו (10) ומתאוס דאבו (שער ובישול, 13 נקודות) בלטו אצל היהלומים, ובצד השני עם בישול, 5 מסירות מפתח ו-2 דריבלים אורי עזו שסיים עם 10 נקודות.

את המחזור ניצח המנג’ר טים פרינטה עם 136 נקודות, הרבה בזכות העובדה שבחר בירדן שועה כקפטן. ההרכב המנצח: גאורגי ירמקוב, אלון אזוגי, אור בלוריאן, דורון ליידנר, שי בן דוד, עדי יונה, דולב חזיזה, ירדן שועה (קפטן), יוג'ין אנסה, אורי עזו ומתאוס דאבו. את הדירוג הכללי עדיין מוליך Sharks עם 981 נקודות, נקודה יותר מעירוני אור יהוה שבמקום השני.

