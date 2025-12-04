יום חמישי, 04.12.2025 שעה 14:38
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3717-4215ברצלונה1
3613-3215ריאל מדריד2
3213-2914ויאריאל3
3114-2815אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2416-1814אספניול6
2015-1314חטאפה7
2020-1415אתלטיק בילבאו8
1715-1314ראיו וייקאנו9
1621-1914ריאל סוסיאדד10
1617-1514אלצ'ה11
1619-1614סלטה ויגו12
1623-1914סביליה13
1515-1214אלאבס14
1422-1314ולנסיה15
1322-1514מיורקה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
9 22-714אוביידו20

5 משחקים נותרו: אמבפה קרוב לשיא של רונאלדו

לאחר עוד הופעת שיא בליגה, הצרפתי עם 55 שערים ב-55 משחקים ב-2025, ורחוק 4 שערים בלבד משיאו של כריסטיאנו רונאלדו בשנה קלנדרית שנקבע ב-2013

|
כריסטיאנו רונאלדו וקיליאן אמבפה (IMAGO)
כריסטיאנו רונאלדו וקיליאן אמבפה (IMAGO)

קיליאן אמבפה סיפק עוד מופע יוצא דופן לרשימה אמש (רביעי) בניצחון 0:3 של ריאל מדריד מול אתלטיק בילבאו, שם סיים עם צמד נהדר והוסיף בישול לאדוארדו קמאבינגה.

בזכות שני השערים האחרונים, הצרפתי עלה למאזן של 55 שערים ב-55 משחקים בשנת 2025. המאזן המרשים הזה שם אותו כרגע במקום השני בתולדות ריאל מדריד בשנה קלנדרית, כשרק כריסטיאנו רונאלדו לפניו עם 59 שערים בשנת 2023.

אך השנה עוד לא הסתיימה עבור קיליאן אמבפה, שיוכל לשבור את שיאו של הפורטוגלי ולהיכנס לספרי ההיסטוריה בריאל מדריד, כשלפניו נותרו עוד חמישה משחקים.

זה כוכב: משחק ענק לאמבפה ב-0:3 על בילבאו

לשמחתו, שלושה מהמשחקים הידועים יתקיימו מול הקהל הביתי: הבלאנקוס יחלו בבית מול סלטה ויגו, לאחר מכן ייפגשו את מנצ’סטר סיטי החזקה במדריד, בהמשך יתארחו אצל אלאבס ואת השנה יסגרו במשחק בית מול סביליה. בנוסף, משחק גביע המלך שעוד לא הוגרל יתקיים לפני סוף 2025. כדי לשבור את השיא, אמבפה יידרש לכבוש בממוצע שער למשחק.

זוהי השנה הפורה ביותר בקריירה של קיליאן אמבפה, שהגיע ל-62 שערים בקבוצה ובנבחרת. בכך עבר את שנת השיא הקודמת שלו, 2022, שבה מצא את הרשת 56 פעמים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */