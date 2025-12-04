חשש בסכנין שיוהאן אנזי ייעדר לתקופה ארוכה

בבני סכנין עוקבים בדאגה אחרי תוצאות בדיקת ה-M.R.I שעבר אתמול שחקנה הזר החדש של הקבוצה, יוהאן אנזי, שנפגע בברכו במהלך ה-1:1 מול עירוני קריית שמונה ביום שלישי. היה זה משחקו הראשון של אנזי במדי סכנין ובמועדון מקווים שלא מדובר בפציעה קשה שתשבית את השחקן לתקופה ארוכה.

בכל מקרה, לקראת ינואר סכנין תחפש להתחזק בשני זרים נוספים, על מנת לעשות סיבוב שני טוב יותר ולא להסתבך בקרבות התחתית. לא מן הנמנע שסכנין תצרף שוער נוסף, שיהווה גיבוי מהספסל למוחמד אבו ניל.

אחרי שזכתה בנקודה אחת מתוך שש אפשריות, סכנין תצא בסוף השבוע לדרבי המגזר במשחק חוץ קשה מול הקבוצה האחרונה בטבלה, בני ריינה, שמשוועת לנקודות. זה יהיה משחק פיקנטי במיוחד עבור שרון מימר, שהוביל את ריינה להצלחות בשנתיים הקודמות ומאמן כיום את סכנין. פרט פיקנטי נוסף הוא שסכנין תפגוש עוד מספר אקסים דוגמת קרלו ברוצ'יץ’, עבדאללה ג'אבר, עילאי אלמקייס ואיהאב גנאים.

שרון מימר (חג'אג' רחאל)

מימר לא מתכנן הרבה שינויים בהרכב לעומת זה שפתח מול קריית שמונה. מי שמוצא את עצמו מחוץ להרכב בשני המשחקים האחרונים הוא מארון גנטוס, כאשר מימר, נכון לעכשיו, נותן עדיפות במרכז ההגנה לחסן חילו ולאיאד אבו עביד. אחד השחקנים מהם מצפים בקבוצה מהמגזר לתפוקה גדולה יותר של שערים הוא החלוץ הזר, ארתור מירניאן, שכבש עד כה שני שערי ליגה בלבד מתוך 12 מחזורים.