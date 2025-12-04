יום חמישי, 04.12.2025 שעה 09:16
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
83%2049-214118דטרויט פיסטונס
65%1896-201217ניו יורק ניקס
62%1890-193516פילדלפיה 76'
61%2086-213218טורונטו ראפטורס
61%2147-221218מיאמי היט
59%1877-198017בוסטון סלטיקס
58%2186-221719אטלנטה הוקס
58%2203-224819קליבלנד קאבלירס
50%2095-213818אורלנדו מג'יק
47%2059-203417שיקגו בולס
42%2241-217919מילווקי באקס
28%2120-205818שארלוט הורנטס
24%2020-186317ברוקלין נטס
17%2211-200318אינדיאנה פייסרס
12%2025-181316וושינגטון וויזארדס
 מערב 
94%1916-217818אוקלהומה ת'אנדר
80%1647-185015יוסטון רוקטס
76%1976-214317דנבר נאגטס
71%1932-201517סן אנטוניו ספרס
69%1864-188216לוס אנג'לס לייקרס
65%1990-205317מינסוטה טימברוולבס
56%2041-208118גולדן סטייט ווריורס
56%2069-211218פיניקס סאנס
39%2169-215118פורטלנד בלייזרס
38%1989-193616יוטה ג'אז
37%2167-209519דאלאס מאבריקס
33%2117-202518ממפיס גריזליס
28%2206-201218סקרמנטו קינגס
22%2088-199018לוס אנג'לס קליפרס
17%2218-200618ניו אורלינס פליקנס

מארי התפוצץ עם 52 נק', דנבר גברה על אינדיאנה

גארד דנבר עם שיא קריירה לשלוש העניק לנאגטס 120:135 בלילה עמוס ב-NBA: מילווקי הפתיעה את דטרויט, יוסטון הביסה את סקרמנטו ודאלאס ניצחה את מיאמי

|
ג'מאל מארי קולע סל (רויטרס)
ג'מאל מארי קולע סל (רויטרס)

משחקים רבים ב-NBA קיבלנו הלילה (בין רביעי לחמישי) כשחוץ מפורטלנד וברוקלין שניצחו, התקיימו עוד שבעה משחקים בליגת הכדורסל הטובה בעולם.

אינדיאנה פייסרס (18:4) – דנבר נאגטס (6:15) 135:120

זה היה הלילה של ג’מאל מארי. הכוכב של הנאגטס בכלל היה בספק למשחק, אך השכיח זאת לחלוטין עם מופע יוצא דופן של 52 נקודות. הוא עשה זאת באחוזים חריגים: 76% מהשדה, 90.9% לשלוש עם 10 קליעות מחוץ לקשת שמהוות שיא קריירה.

הנאגטס פתחו חזק, סיימו רבע שני נפלא שבו קלעו כמעט פי 2 מיריבתם וירדו למחצית ביתרון 24 נקודות, שהספיק עד הסיום. ניקולה יוקיץ’ שוב בלט עם 24 נקודות ו-13 אסיסטים, פסקל סיאקם מנגד קלע 23 נקודות.

מילווקי באקס (13:10) – דטרויט פיסטונס (5:17) 109:113

3 דקות בלבד היו ליאניס אנטטוקומפו על הפרקט, אבל זה לא הפריע לקבוצתו להדהים מול דטרויט. למרות פתיחה טובה של הפיסטונס שדאגו להגיע בהובלה לרבע האחרון בזכות משחק טוב של טוביאס האריס (20 נקודות), הבאקס ידעו להגיב ברגע האמת.

קווין פורטר (26 נקודות) וראיין רולינס (22 נקודות) סחבו את מילווקי ואיפשרו לה להשיג את ההובלה בדקות אחרונות דרמטיות וצמודות. כ-10 שניות לסיום, קייד קאניגהאם קיבל הזדמנות להשוות את התוצאה, אך הזריקה שלו אפילו לא פגעה בטבעת והובילה לניצחון עצום עבור הבאקס מול מוליכת המזרח.

קווין פורטר גקווין פורטר ג'וניור (רויטרס)

יוסטון רוקטס (5:14) – סקרמנטו קינגס (17:5) 95:121

המחצית הראשונה עוד סיפקה לנו משחק צמוד, אך האז הגיעו הכוכבים מיוסטון וסגרו סיפור במחצית שנייה יוצאת מן הכלל, בדרך לניצחון שמיני בעשרת המשחקים האחרונים של הקבוצה.

קווין דוראנט בלט עם 24 נקודות ו-8 אסיסטים, אלפרן שנגון הוסיף דאבל-דאבל של 28 נקודות ו-10 ריבאונדים ואמן תומפסון סיים עם 20 נקודות ו-12 ריבאונדים. הטריו של הרוקטס הוביל לרבע שלישי שבו ניצחה הקבוצה 19:36, ומשם שייטו לניצחון קליל.

אלפרן שנגון בהתקפה (רויטרס)אלפרן שנגון בהתקפה (רויטרס)

דאלאס מאבריקס (15:8) – מיאמי היט (8:14) 108:118

למרות הפתיחה החלשה לעונה, דאלאס המשיכה במגמרת השיפור עם ניצחון שלישי ברציפות, הפעם על יריבה מצמרת המזרח כשהם קיבלו 22 נקודות מקופר פלאג ודאבל-דאבל של 17 נקודות ו-17 ריבאונדים מאנתוני דייויס.

רוב הרבעים נגמרו בהפרשים קטנים לפה או לשם, אך הרבע השני היה זה שהכריע את המשחק. המאבס ניצחו בו 21:36 ומשם רק היו צריכים לשמור על היתרון עד הסיום. 21 נקודות של באם אדבאיו ו-20 של טיילר הירו לא הספיקו.

קופר פלאג קולע מחוץ לקשת (רויטרס)קופר פלאג קולע מחוץ לקשת (רויטרס)

ניו יורק ניקס (7:14) – שארלוט הורנטס (16:6) 104:119

קארל אנתוני טאונס הופיע ובענק עם 35 נקודות ו-18 ריבאונדים, כשהוא קיבל עזרה מג’יילן ברונסון שקלע 26 נקודות במשחק שהיה הפכפך בתחילתו, אך בסופו הלך לכיוון של הניקס שידעו להכריע.

אצל המפסידה, לאמלו בול הציג יכולת נהדרת עם שורה סטטיסטית של 34 נקודות, 8 ריבאונדים ו-9 אסיסטים, אך פרט לרבע שני מצוין קבוצתו לא ניצחה באף רבע וירדה מנוצחת.

קארל אנתוני טאונס (רויטרס)קארל אנתוני טאונס (רויטרס)

אורלנדו מג’יק (9:13) – סן אנטוניו ספרס (6:15) 114:112

כשהיא ללא ויקטור וומבניאמה, סן אנטוניו המשיכה בכושר הנהדר וסיימה מותחן אדיר עם ניצחון שביעי בתשעת המשחקים האחרונים. 

מי שהכריע את המשחק היה האיש שידוע בקור הרוח שלו ברגעי הסיום, דיארון פוקס. הגארד קלע את 10 הנקודות האחרונות של קבוצתו, כולל 2 מהעונשין שהעניקו יתרון בשניות הסיום, כשלבסוף היה זה לוק קורנט שסיפק חסימה במהלך המכריע והעניק לקבוצתו ניצחון.

פוקס היה הקלע המוביל עם 31 נקודות בסן אנטוניו, אורלנדו קיבלה 25 נקודות מפרנץ ואגנר ו-24 מג’יילן סאגס, אך זה כאמור לא הספיק עבורה הפעם.

דיארון פוקס (רויטרס)דיארון פוקס (רויטרס)

אטלאנטה הוקס (10:13) – לוס אנג’לס קליפרס (16:6) 115:92

דווקא בצל הבלגן עם כריס פול, הקליפרס ידעו להשיג ניצחון מפתיע באטלאנטה. ג’יימס הארדן בלט עם 27 נקודות ו-9 אסיסטים כשהוא הוביל את קבוצתו ששייטה ליתרון דו ספרתי במחצית, ומשם לא הסתכלה אחורה וקטעה רצף של חמישה הפסדים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */