27 נק' לאבדיה, ניצחון ענק לפורטלנד בקליבלנד

לכך שדני אבדיה הוא כוכב NBA כבר התרגלנו, וכעת מה שנותר לנו הוא פשוט לפתוח את הטלוויזיה בכל לילה ולהתענג, וכך קרה גם הלילה (בין רביעי לחמישי), כשהישראלי הוביל את פורטלנד טרייל בלייזרס ל-110:122 ענק על קליבלנד קבאלירס בחוץ.

אבדיה, שאף היה בספק להתמודדות בשל כאבים בקרסול, שיחק 36 דקות (יותר מכל שחקן אחר בשתי הקבוצות), קלע 27 נקודות (5 מ-10 מהשדה, 1 מ-5 משלוש, 16 מ-17 מהעונשין), הוריד 8 ריבאונדים, מסר 7 אסיסטים והוסיף חטיפה. מדד הפלוס מינוס שלו היה +12

אחרי שלושה הפסדים רצופים, פורטלנד חזרה לנצח ועלתה למאזן 13:9 שלילי. בצד השני, קליבלנד ירדה למאזן 10:13 חיובי. הטרייל בלייזרס היו במשחק טוב והצליחו לברוח כבר ברבע השני ליתרון דו ספרתי, מה שהגיע בשיא ל-18 הפרש, אך הקאבס הצליחו לכפות משחק צמוד לקראת הסיום, מה שלא הספיק להם.

מלבד אבדיה, שיידון שארפ וקיילב לאב בלטו עם 20 נקודות כל אחד אצל פורטלנד, כשתומאני קמארה הוסיף 17 וג’רמי גרנט 16. אצל קליבלנד, דונובן מיטשל הוביל עם 33 נקודות, אוון מובלי הוסיף דאבל דאבל של 23 נקודות ו-10 ריבאונדים.