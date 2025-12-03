יום חמישי, 04.12.2025 שעה 00:22
ליגה ספרדית 25-26
3717-4215ברצלונה1
3613-3215ריאל מדריד2
3213-2914ויאריאל3
3114-2815אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2416-1814אספניול6
2015-1314חטאפה7
2020-1415אתלטיק בילבאו8
1715-1314ראיו וייקאנו9
1621-1914ריאל סוסיאדד10
1617-1514אלצ'ה11
1619-1614סלטה ויגו12
1623-1914סביליה13
1515-1214אלאבס14
1422-1314ולנסיה15
1322-1514מיורקה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
922-714אוביידו20

אלונסו: זו הייתה ההופעה השלמה ביותר שלנו

מאמן ריאל מדריד היה מרוצה לאחר הניצחון 0:3 על בילבאו: "זה היה משחק חשוב עבורנו, הגענו מוכנים". על אמבפה: "הוא בכושר מצוין ומחובר לויניסיוס"

|
שחקני ריאל מדריד חוגגים עם קיליאן אמבפה את השער (La Liga)
שחקני ריאל מדריד חוגגים עם קיליאן אמבפה את השער (La Liga)

ריאל מדריד יצאה הערב (רביעי) מרצף המשחקים הפחות מוצלחים שלה, שכללו שלוש תוצאות תיקו רצופות בליגה, כאשר היא רשמה 0:3 חלק וחד משמעי בסן מאמס על בילבאו. מי שכיכב מעל כולם הוא כמובן הכוכב הצרפתי קיליאן אמבפה, שלקח חלק בכל השערים עם צמד ובישול.

מאמן הבלאנקוס, צ’אבי אלונסו, אמר בסיום: "זה היה משחק חשוב. רצינו לשבור את הרצף הפחות טוב שלנו. הגענו עם ההכנה והקור רוח הדרושים. הקבוצה שיחקה משחק שלם מאוד. זו ההופעה השלמה ביותר שהייתה לנו, ובאצטדיון תובעני. עכשיו אנחנו צריכים להמשיך הלאה”.

על שעריו של אמבפה וגישת הקבוצה אמר הספרדי: "קיליאן בכושר מצוין, עם תנועה מצוינת וחיבור חזק עם ויניסיוס. הקבוצה יצאה נחושה לנצח מהרגע הראשון. זה היה רגע חשוב לחזור לניצחונות בחוץ, ואנחנו חוזרים לבית שלנו ביום ראשון".

צצ'אבי אלונסו (IMAGO)

על ההצלות של טיבו קורטואה, שמנע מבילבאו אפשרות לחזור: "אין זה מפתיע שהוא מבצע הצלות מכריעות. הוא אפשר לנו לשמור על היתרון שלנו ולהמשיך במשחק”.

על כך שארדה גולר לא פתח אמר מאמנו אלונסו: "ברור שהוא מסתדר עם ג’וד בלינגהאם. הוא שיחק שלושה משחקים ברציפות ואנחנו משחקים כל שלושה ימים. זו הייתה החלטה רק למשחק של היום".

