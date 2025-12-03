יום רביעי, 03.12.2025 שעה 23:16
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
1926-2412מכבי נתניה4
1816-2012הפועל ת"א5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

לאזטיץ': אני לא אדבר על השיפוט, בייחוד הערב

מאמן מכבי תל אביב אמר לאחר ה-1:2 על הפועל חיפה: "אני כאן כדי לדבר רק על כדורגל. האדום? גרם לשאר השחקנים לתת מעצמם יותר. רוצה להמשיך בקבוצה"

|
ז'רקו לאזטיץ' מתדרך (רדאד ג'בארה)
ז'רקו לאזטיץ' מתדרך (רדאד ג'בארה)

אחרי ימים סוערים מחוץ למגרש, מכבי תל אביב חזרה לכר הדשא כשהצליחה לנצח הערב 1:2 את הפועל חיפה. מאמן הקבוצה ז’רקו לאזטיץ’ עמד בעין הסערה ואחרי משחק בו לא נכח, שב לעמוד על הקווים. כעת, הוא גם דיבר בסיום:

“השחקנים הראו אופי וביצים. השחקנים שיחקו מתחילת המשחק עם המון עוצמה והראו מהתחלה מה אנחנו צריכים לעשות בכל משחק. הקבוצה התכוננה טוב מאוד, הרגשתי את זה גם לפני המשחק.

“אני יכול לדבר רק על כדורגל, אני כאן כדי לדבר רק על זה. התשובה שלי לא תשתנה. אני לא מעוניין לדבר גם על השיפוט, אני אף פעם לא מדבר על השיפוט, בייחוד לא הערב”.

זז'רקו לאזטיץ'. עלו גם חיוכים (רדאד ג'בארה)

על המשחק עצמו: “המחצית הראשונה הייתה קשוחה. ניסינו לזהות שטחים ולשפר את קבלת ההחלטות שלנו בהתקפה, שיחקנו עם גישה טובה וזה הכי חשוב. האדום? לא ישנו במשחק, זה פשוט גרם לשאר השחקנים לתת מעצמם יותר. זה טוב עבורנו. זה המשחק השישי שלנו בשישה ימים, השחקנים עומדים בפני אתגרים. אני רוצה להמשיך במכבי תל אביב בסיום העונה”.

קודם כל, אני רוצה להתחיל בכך שמאות אוהדים פנו ואמרו שהם תומכים בך. שחקנים רבים נפצעו היום: אבו פרחי, יחזקאל, בליץ’, סיסוקו, עידו שחר עם אדום. מה יהיה מול באר שבע?
”בוא נראה. אנחנו נתאושש מחר ונראה כמה שחקנים זמינים יש לי. השחקנים נותנים המון. לבליץ’ יש את אותה תחושה שהרגיש פעם קודמת, מחר נדע יותר”.

היה לך שבוע קשה כמו זה בעבר כמאמן?
”לא. הייתה הכנה לא רגילה, אבל באנו מוכנים. השחקנים הפגינו אופי מההתחלה. במחצית הראשונה היינו מעט לחוצים בשליש האחרון, אבל המשכנו ובמחצית השנייה השחקנים מהספסל הכניסו אנרגיה”.

אתה מרוצה ממה שראית מניקולאסקו?
”כן, הוא היה טוב”.

על מה דיברת עם השחקנים?
“דיברנו על זה שיש לנו עשרה משחקים ב-35 ימים. זה משחק כל 3.5 ימים. זה היה קשה מאוד עם כל הנסיעות ואנחנו חייבים להשתמש בכל הסגל, זה תלוי בהם”.

ראית את המשחק נגד אשדוד?
“כן”.

עידו שחר קיבל אדום ואז בתוך חמש דקות
”אחרי האדום שיחקנו עם יותר אנרגיה והיה לנו מצב נייח טוב מאוד והתקפת מעבר. אנחנו משתמשים בדברים האלו העונה וזה עוזר לנו”.

איך היה לצפות במשחק מול אשדוד מהבית?
”היה קשה. ג’ק אנגלידיס ובן מנספורד הסבירו הכל וזהו”.

ראינו שזה משחק קשה מנטלית להיכנס לקצב. החילופים במחצית עשו את העבודה ונכנסו עם המון אנרגיה, אבל ראינו גם את הפציעה של בליץ’. זו בעיה שראינו נגד בית”ר וליון, זו קבוצה שונה בלי בליץ’ וקמארה. מי יכול להחליף אותו?
”אנחנו נראה. נעשה מה שאפשר כדי לתקן את החוסר”.

אחרי שני המשחקים האחרונים, אופק מליקה יהיה השוער הראשון?
”הוא טוב, בוא נראה”.

ניצחת וסיימת בתיקו עם באר שבע בשנה שעברה. עכשיו הם בטח ירצו נקמה, זה משחק חוץ, הם באים אחרי שאיבדו שתי נקודות. איך אתה רואה את המשחק מולם?
”אנחנו עוקבים אחריהם, בטח כשאנחנו פוגשים כל קבוצה שבאר שבע פגשה מחזור אחד אחריה. הם שמרו על העקרונות שלהם, זו ליגה קשה. אי אפשר לנצח בכל משחק אז כן, היא קבוצה טובה מאוד ואנחנו נהיה מוכנים למשחק”.

זז'רקו לאזטיץ' וגל אראל מתחבקים לפני שריקת הפתיחה (רדאד ג'בארה)

גם מאמן המפסידה, גל אראל, דיבר על המשחק: “אני חושב שבחצי הראשון מכבי תל אביב לא הגיעה לאיזשהו מצב. אני חושב שעמדנו נכון מאוד טקטית. היה לנו גם חצי מצב עם רותם חטואל. חצי שני מאכזב מאוד, מכעיס, דווקא אחרי האדום שהם קיבלו, נראה היה שהמשחק הולך לטובתנו. הרגיש לי שכשהם בעשרה שחקנים הם היו יותר מחויבים מאיתנו.

“לפעמים כשקבוצת כדורגל מקבלת אדום, רוב השחקנים נותנים מעצמם יותר. יכול להיות שהרגשנו בנוח מדי. ספגנו את השער הראשון מקרן כשגם הקרן הגיעה מאיבוד כדור שלנו. מה שיותר מאכזב זה השער השני. איבוד כדור באמצע, טעות שלא אמורה לקרות ולרדוף אחרי מכבי תל אביב בבלומפילד זה לא קל”.

