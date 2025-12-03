בכושר הטוב בחייו: צפו בשער האדיר של אמבפה

כבר שנים שקיליאן אמבפה אחד השחקנים הכי טובים בעולם, יש שיגידו אולי אפילו הטוב שבהם, אבל הכושר שלו העונה זה דבר חריג אפילו במימדים שהוא הרגיל אותנו אליהם. הצרפתי המשיך בכושר הפנומנלי שלו וכבר בדקה השביעית כבר שער מדהים נגד בילבאו היום (רביעי).

החלוץ השתלט על כדור ותוך כדי ההשתלטות, באזור קו אמצע המגרש, עבר שחקן, המשיך לדהור עד לאזור הרחבה, עבר עוד שני שחקנים ובסופו של דבר מחוץ לרחבה הוא שיגר פצצה מדהימה לחיבורים של אונאי סימון, על מנת לעלות את קבוצתו ל-0:1. צפו בגול של אמבפה נגד בילבאו:

כמו בסוני: צפו בגול המטורף של אמבפה

זה המשחק ה-15 של ריאל מדריד העונה בליגה הספרדית, אמבפה עם לא פחות מ-15 גולים ועוד שלושה בישולים, כאשר בליגת האלופות הוא אפילו חריג עוד יותר עם תשעה גולים בחמישה משחקים בלבד, הרבה הודות לרביעייה מול אולימפיאקוס במחזור האחרון במפעל הבכיר באירופה.