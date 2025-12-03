יום רביעי, 03.12.2025 שעה 20:57
ליגה ספרדית 25-26
3717-4215ברצלונה1
3313-2914ריאל מדריד2
3213-2914ויאריאל3
3114-2815אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2416-1814אספניול6
2015-1314חטאפה7
2017-1414אתלטיק בילבאו8
1715-1314ראיו וייקאנו9
1621-1914ריאל סוסיאדד10
1617-1514אלצ'ה11
1619-1614סלטה ויגו12
1623-1914סביליה13
1515-1214אלאבס14
1422-1314ולנסיה15
1322-1514מיורקה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
922-714אוביידו20

בכושר הטוב בחייו: צפו בשער האדיר של אמבפה

הפנומן הצרפתי המשיך בפורמה המטורפת שלו העונה וכבר בדקה השביעית כבר גול מדהים, כשהשתלט על כדור בחצי המגרש, עבר שלושה שחקנים ושיגר לחיבור. צפו

|
קיליאן אמבפה חוגג (La Liga)
קיליאן אמבפה חוגג (La Liga)

כבר שנים שקיליאן אמבפה אחד השחקנים הכי טובים בעולם, יש שיגידו אולי אפילו הטוב שבהם, אבל הכושר שלו העונה זה דבר חריג אפילו במימדים שהוא הרגיל אותנו אליהם. הצרפתי המשיך בכושר הפנומנלי שלו וכבר בדקה השביעית כבר שער מדהים נגד בילבאו היום (רביעי).

החלוץ השתלט על כדור ותוך כדי ההשתלטות, באזור קו אמצע המגרש, עבר שחקן, המשיך לדהור עד לאזור הרחבה, עבר עוד שני שחקנים ובסופו של דבר מחוץ לרחבה הוא שיגר פצצה מדהימה לחיבורים של אונאי סימון, על מנת לעלות את קבוצתו ל-0:1. צפו בגול של אמבפה נגד בילבאו:

כמו בסוני: צפו בגול המטורף של אמבפה

זה המשחק ה-15 של ריאל מדריד העונה בליגה הספרדית, אמבפה עם לא פחות מ-15 גולים ועוד שלושה בישולים, כאשר בליגת האלופות הוא אפילו חריג עוד יותר עם תשעה גולים בחמישה משחקים בלבד, הרבה הודות לרביעייה מול אולימפיאקוס במחזור האחרון במפעל הבכיר באירופה.

