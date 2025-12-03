לראשונה בקריירה: ירדן שועה השלים שלושער

כבר כמה שנים שירדן שועה מרגיל אותנו לביצועים מדהימים כמעט מידי מחזור, אבל נראה שהיום (רביעי) אפילו הוא לקח את זה צעד קידמה. כוכב בית”ר ירושלים פתח בצורה מטורפת את המפגש נגד טבריה בצפון, כשכבש שלושער מדהים בתוך 21 דקות.

שועה כבש בדקה התשיעית שער נפלא ובדקה ה-21 כאמור השלים שלושער, אבל השער השני שלו, בדקה ה-13, גנב את ההצגה. הקפטן שלח כדור ישירות מהקרן לרשת של רוג’ריו סנטוס, באירוע שהראה בפעם המי יודע כמה עד כמה הוא כוכב.

למעשה, המספרים של קפטן בית”ר העונה עומדים כבר על שישה שערי ליגה ובישול, זאת אחרי פתיחת עונה נהדרת בשני המשחקים הראשונים מול סוטייסקה בזירה האירופית, שם בלט עם שני שערים ושלושה בישולים, כשבסך הכל מאזנו עד כה עומד על 8 כיבושים ו-4 בישולים, כשבליגה כאמור המספרים הם 6 ו-1 בהתאמה.

בעוד שבמדד הבישולים הוא עוד רחוק מהמספרים שסיפק בעונה הקודמת, אותה סיים עם 9, מבחינת כיבושי שערים הוא רחוק שער בלבד, שכן בעונה שעברה הוא הרשית שבע פעמים לאורך כל העונה. אנחנו נמצאים רק במחזור ה-13 בליגה, וכשקצת יותר משליש עונה עברה, העתיד הקרוב של שועה יכול להוביל לשיא כיבושים אישי שלו במדי הקבוצה ואולי, גם יגיע לדאבל-דאבל עד לסיומו.