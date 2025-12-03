יום רביעי, 03.12.2025 שעה 20:50
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1816-2012הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1614-2112מכבי חיפה6
1621-1911מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1325-1311עירוני טבריה10
1218-1511הפועל חיפה11
1217-1412עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

לראשונה בקריירה: ירדן שועה השלים שלושער

קפטן בית"ר ירושלים פתח מדהים את המפגש מול טבריה וכבש שלושה גולים כבר ב-21 הדקות הראשונות בהתמודדות, כולל שער מרהיב ישירות מהקרן. כל המספרים

|
ירדן שועה חוגג (חג'אג' רחאל)
ירדן שועה חוגג (חג'אג' רחאל)

כבר כמה שנים שירדן שועה מרגיל אותנו לביצועים מדהימים כמעט מידי מחזור, אבל נראה שהיום (רביעי) אפילו הוא לקח את זה צעד קידמה. כוכב בית”ר ירושלים פתח בצורה מטורפת את המפגש נגד טבריה בצפון, כשכבש שלושער מדהים בתוך 21 דקות.

שועה כבש בדקה התשיעית שער נפלא ובדקה ה-21 כאמור השלים שלושער, אבל השער השני שלו, בדקה ה-13, גנב את ההצגה. הקפטן שלח כדור ישירות מהקרן לרשת של רוג’ריו סנטוס, באירוע שהראה בפעם המי יודע כמה עד כמה הוא כוכב.

למעשה, המספרים של קפטן בית”ר העונה עומדים כבר על שישה שערי ליגה ובישול, זאת אחרי פתיחת עונה נהדרת בשני המשחקים הראשונים מול סוטייסקה בזירה האירופית, שם בלט עם שני שערים ושלושה בישולים, כשבסך הכל מאזנו עד כה עומד על 8 כיבושים ו-4 בישולים, כשבליגה כאמור המספרים הם 6 ו-1 בהתאמה.

בעוד שבמדד הבישולים הוא עוד רחוק מהמספרים שסיפק בעונה הקודמת, אותה סיים עם 9, מבחינת כיבושי שערים הוא רחוק שער בלבד, שכן בעונה שעברה הוא הרשית שבע פעמים לאורך כל העונה. אנחנו נמצאים רק במחזור ה-13 בליגה, וכשקצת יותר משליש עונה עברה, העתיד הקרוב של שועה יכול להוביל לשיא כיבושים אישי שלו במדי הקבוצה ואולי, גם יגיע לדאבל-דאבל עד לסיומו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */