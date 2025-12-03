פרץ פתח בשער והודח עם המבורג בגביע הגרמני

זה קרה. בפעם השנייה העונה, דניאל פרץ פתח בין הקורות של המבורג, הקבוצה אליה הושאל בתחילת העונה מבאיירן מינכן על מנת לקבל דקות משחק, דבר שכאמור, כמעט ולא קרה עד כה. גם הפעם, כמו בפעם הקודמת, זה קרה במשחק הגביע של קבוצתו, שאירחה את הולשטיין קיל מליגת המשנה אך הודחה אחרי שהפסידה לה בפנדלים 4:2 אחרי 1:1 בסיום 120 הדקות. במשחק נוסף, באיירן מינכן עלתה גם היא אחרי 2:3 על אוניון ברלין.

המבורג - הולשטיין קיל 1:1 (4:2)

אחרי יותר מחודש על הספסל, דניאל פרץ שב אל השער של המארחת במשחק גביע מול יריבה מהליגה השנייה בגרמניה, במשחק שבו הפער היחיד שהיה הוא בין הליגות, כי ההתמודדות הייתה שוויונית בכל רגע נתון, כשחוסר דיוק רב הוביל ל-0:0 בחלוף 90 דקות.

בהארכה, חבריו של פרץ הצליחו למצוא את הרשת בדקה ה-107 מרגלי בקארי ג’אטה, אלא ששתי דקות לסיום 120 הדקות, השוער נכנע לבעיטה חופשית, מה ששלח את המפגש לנקודה הלבנה. הישראלי הצליח להדוף בעיטה אחת, אך חבריו החמיצו פעמיים, כשקבוצתו הפסידה וסיימה את דרכה במפעל.

אוניון ברלין - באיירן מינכן 3:2

זה לא היה קל לאלופה הבווארית בבירת גרמניה, אך אחרי מספר הדחות מפתיעות בשנים האחרונות, הקבוצה מצאה את עצמה מתקדמת לרבע הגמר עם לא מעט מזל. הסכר נפרץ בשלב מוקדם, עם שער עצמי אומלל של חלוץ המארחת איליאס אנסה אחרי קרן של יוזוע קימיך והמשיך עם בישול נוסף של הקשר-מגן, שהפעם מצא את הארי קיין כדי להכפיל.

שחקני באיירן מינכן מרוצים אחרי ההעפלה לשלב הבא (IMAGO)

הקבוצה מבירת גרמניה הצליחה לצמק בפנדל אחרי שיונתן טאה הכשיל ברחבה, כשליאופולד קוורפלד כבש, אלא שרגע לפני השריקה להפסקה, בעיטה חופשית של מייקל אוליסה פגעה בדיוגו לייטה והלכה לשערו הוא. קוורפלד השלים צמד במחצית השנייה, אבל לרוע מזלו זה לא הספיק לקבוצתו, שהודחה. וינסנט קומפני ושחקניו בשלב הבא.

תוצאות נוספות:

בוכום - שטוטגרט 2:0

פרייבורג - דרמשטאט 0:2