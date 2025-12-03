יום חמישי, 04.12.2025 שעה 05:05
ספורט אחר  >> שחייה

ארד לגורבנקו ב-100 מטר חזה באליפות אירופה

נהדרת: השחיינית הישראלית המצטיינת סייימה במקום השלישי בתחרות כשעצרה את השעון על 1:03.90 בבריכות קצרות. בהמשך: חצי גמר 100 מטר מעורב אישי

|
אנסטסיה גורבנקו  (סימונה קסטרווילארי, איגוד השחייה)
אנסטסיה גורבנקו  (סימונה קסטרווילארי, איגוד השחייה)

נבחרת ישראל בשחייה המשיכה את ההופעה באליפות אירופה בבריכות קצרות בפולין, כאשר אנסטסיה גורבנקו זכתה במדליית ארד הערב (רביעי) ב-100 מטר חזה, כשעצרה את השעון על 1:03.90.

לפני כן, היא עלתה לחצי גמר נוסף במשחה ה-100 מטר מעורב אישי, אחרי שסיימה את שלב המוקדמות במקום השלישי עם תוצאה של 58.61 שניות, והיא תתחרה בהמשך הערב במקצה הזה במטרה לעלות לגמר.

לב שטיינברג קבע שיא אישי ענק במשחה ה-100 מטר מעורב עם תוצאה של 55.33 שניות, אך סיים במקום ה-33. דניס לוקטב קבע שיא אישי חדש במשחה ה-200 מטר חופשי עם 1:43.80 דקות, אך גם הוא לא עלה לחצי הגמר.

דניאל קריצ'בסקי סיים את משחה ה-200 מטר חופשי במקום ה-33 עם תוצאה של 1:44.24 דקות. אוקאן גולדין סיים ב-200 מטר חופשי במקום ה-68 עם תוצאה של 1:49.65 דקות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */