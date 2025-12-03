ארד לגורבנקו ב-100 מטר חזה באליפות אירופה

נבחרת ישראל בשחייה המשיכה את ההופעה באליפות אירופה בבריכות קצרות בפולין, כאשר אנסטסיה גורבנקו זכתה במדליית ארד הערב (רביעי) ב-100 מטר חזה, כשעצרה את השעון על 1:03.90.

לפני כן, היא עלתה לחצי גמר נוסף במשחה ה-100 מטר מעורב אישי, אחרי שסיימה את שלב המוקדמות במקום השלישי עם תוצאה של 58.61 שניות, והיא תתחרה בהמשך הערב במקצה הזה במטרה לעלות לגמר.

לב שטיינברג קבע שיא אישי ענק במשחה ה-100 מטר מעורב עם תוצאה של 55.33 שניות, אך סיים במקום ה-33. דניס לוקטב קבע שיא אישי חדש במשחה ה-200 מטר חופשי עם 1:43.80 דקות, אך גם הוא לא עלה לחצי הגמר.

דניאל קריצ'בסקי סיים את משחה ה-200 מטר חופשי במקום ה-33 עם תוצאה של 1:44.24 דקות. אוקאן גולדין סיים ב-200 מטר חופשי במקום ה-68 עם תוצאה של 1:49.65 דקות.