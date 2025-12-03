"שובו של מסי? לא על הפרק, לא דיברנו על זה"

המנהל המקצועי של ברצלונה, דקו, התארח היום (רביעי) בתוכנית הרדיו והתייחס לכל הנושאים הבוערים סביב המועדון, כולל האפשרות שליאו מסי יחזור ויעלה בהקשר של השאלה מחודשת מאינטר מיאמי, כשנוסף גם השווה בין הפרעוש לבין לאמין ימאל.

“אני לא חושב שזה אפשרי, כי למסי יש חוזה, והנושא בכלל לא נבחן”, הבהיר דקו. “ליאו הוא תמיד ליאו והוא עדיין יכול לתרום רבות, הוא שחקן ענק. אבל זה לא משהו שאנחנו הולכים לדבר עליו." לדבריו, כל הדיווחים בנושא הם “השערות בלבד”.

דקו הודה כי אינו מופתע משירת שמו של מסי בקאמפ נואו מדי כמה דקות: "ליאו ישפיע על המועדון הזה לכל החיים. בעיניי הוא השחקן הגדול ביותר בתולדות ברצלונה, יחד עם יוהאן קרויף ורונאלדיניו. זה טבעי, הדור שגדל עליו לא ישכח אותו”.

בנוגע להשוואות שמבקשים לעשות בין מסי הצעיר לבין כוכב ההווה, לאמין ימאל, דקו ביקש להרגיע” אלה תקופות שונות ושחקנים שונים. שניהם מקדימים את זמנם ברמת ההבנה שלהם את המשחק, אבל ליאו גדל בסביבה ללא לחץ ובלי צורך להיות במרכז, כי עוד לא היה תורו. לאמין גדל בברצלונה בתקופת בנייה מחדש, בעוד ליאו נכנס לקבוצה מבוססת עם ממוצע גיל של 26-27”.

דקו הוסיף כי כבר בצעירותו של מסי היה אפשר להבין שמדובר בתופעה: “הוא עורר סקרנות. הלכתי לראות את קבוצת המילואים כדי לצפות בו. האיכות שלו הייתה מדהימה”.