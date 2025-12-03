יום רביעי, 03.12.2025 שעה 20:54
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1816-2012הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1614-2112מכבי חיפה6
1621-1911מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1325-1311עירוני טבריה10
1218-1511הפועל חיפה11
1217-1412עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

אצילי ושועה בהרכב בית"ר ירושלים מול טבריה

קאלו ישלים את ההתקפה של הקבוצה מהבירה ב-19:45 מול הצפוניים. מורוזוב, גדראני, גיל כהן וירדן כהן בהגנה, טבארש, יונה ומיכה בקישור של יצחקי

ירדן שועה ועומר אצילי (אורן בן חקון)
ירדן שועה ועומר אצילי (אורן בן חקון)

בית”ר ירושלים נמצאת בתקופה שהיא טירוף אחד גדול. גביע הטוטו, ניצחון 2:6 היסטורי על מכבי תל אביב וקהל נלהב שממלא את טדי בכל משחק. הערב (רביעי, 19:45) יתארחו הצהובים-שחורים במסגרת המחזור ה-12 של ליגת העל אצל עירוני טבריה, שמחפשת לברוח מקרבות התחתית ומהקו האדום, בצל פרשת החוזים הכפולים שמעסיקה את המועדון בימים אלו.

הרכב בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, גרגורי מורוזוב, לוקה גדראני, גיל כהן, ירדן כהן, אילסון טבארש, עדי יונה, דור מיכה, עומר אצילי, ג’ונובוסקו קאלו וירדן שועה.

הרכב עירוני טבריה: רוג’ריו סנטוס, והיב חביבאללה, הארון שפסו, סאמביניה, אונדרז’ באצ’ו, דניאל גולאני, פיראס אבו עקל, מוחמד אוסמן, גיא חדידה, פיטר מייקל ואיתמר שבירו.

ברק יצחקי (אורן בן חקון)ברק יצחקי (אורן בן חקון)

הירושלמים מגיעים להתמודדות אחרי הניצחון הגדול 2:4 על מכבי נתניה ששלח מסר לב”ש ומכבי ת”א: הם פה כדי להיאבק על האליפות. מי שנכנס לעניינים לאחר פתיחת עונה לא פשוטה הוא ג’ונבוסקו קאלו, שכיכב ביום ראשון האחרון עם צמד שהעלה את מאזנו לחמישה שערים עד כה בליגה. ברק יצחקי ושחקניו רשמו הפסד ליגה אחד בלבד בשמונת המשחקים האחרונים, כשגם הוא היה למוליכה מבירת הנגב, והם רוצים הערב לצמק את הפער מהפסגה לשלוש נקודות בלבד.

מהצד השני, החבורה של אלירן חודדה מגיעה לאחר שהשיגו 3 נקודות בשבת האחרונה, עם 1:3 גדול על בני ריינה. הצפוניים יצאו מתקופה רעה אחרי שלא ניצחו בארבעת משחקיהם הקודמים, וכעת הם מקווים להפתיע את הבית”רים במשחק שמתקיים בנוף הגליל. יש לציין שאת המועדון מעסיק בימים אלו פרשת החוזים הכפולים, ששמה בסימן שאלה את השתתפותו בעתיד בליגת העל, ללא קשר לתוצאות על כר הדשא.

אלירן חודדה (חגאלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

על אף שבית”ר ירושלים מגיעה כפייבוריטית להתמודדות, הקבוצה מהבירה לא השכילה לנצח את הטבריינים בשני המפגשים בין הקבוצות בעונה שעברה. במשחק הראשון, הפתיעה מי שהייתה אז העולה החדשה, כשגברה 0:1 משער דרמטי של סטניסלב בלינקי בדקה ה-93. המשחק השני הסתיים בחלוקת נקודות לאחר 1:1 משערים של ג’ורדן בוטאקה וסילבה קאני.

