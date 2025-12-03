יום רביעי, 03.12.2025 שעה 22:49
307-2513ארסנל1
2816-3214מנצ'סטר סיטי2
2412-2413צ'לסי3
2411-1613אסטון וילה4
2216-2113ברייטון5
2213-1713סנדרלנד6
2120-2113מנצ'סטר יונייטד7
2120-2013ליברפול8
2117-1514אברטון9
2011-1713קריסטל פאלאס10
1918-2314טוטנהאם11
1920-2113ברנטפורד12
1918-1914ניוקאסל13
1924-2114בורנמות'14
1722-1914פולהאם15
1222-1313נוטינגהאם פורסט16
1127-1513ווסטהאם17
1125-1313לידס18
1027-1513ברנלי19
228-713וולבס20

דקה 60: ארסנל - ברנטפורד 0:1

פרמייר ליג, מחזור 14: מרינו העלה את החבורה של ארטטה ליתרון בדקה ה-11 בדרבי מול הדבורים. עוד כעת: ליברפול - סנדרלנד 0:0, לידס - צ'לסי 0:1

נוני מדואקה עם הכדור (IMAGO)
נוני מדואקה עם הכדור (IMAGO)

מחזור אמצע השבוע בליגה האנגלית ממשיך בכל הכוח, כשבשעה זאת מוליכת הטבלה ארסנל מארחת את ברנטפורד באצטדיון האמירויות ורוצה להגדיל את הפער ממנצ’סטר סיטי השנייה. מלבד המפגש הזה משוחקים להם היום עוד חמישה משחקים, כשנוטיגהאם פורסט מתארחת אצל וולבס, ברייטון פוגשת את אסטון וילה לקרב צמרת, קריסטל פאלאס יוצאת למשחק חוץ בברנלי, ליברפול מקווה להמשיך את מסע ההתאוששות נגד סנדרלנד המפתיעה, ולידס מהתחתית מול צ’לסי שרוצה להיצמד לפסגה.

ארסנל – ברנטפורד 0:1

אחד מבין משחקי הדרבי הרבים שהעיר לונדון יודעת לספק לנו. החבורה של ארטטה רוצה להמשיך את פתיחת העונה הנפלאה שלה כאשר היא מוליכה גם את טבלת הפרמייר ליג וגם את ליגת האלופות, שם היא נמצאת במאזן מושלם. מנגד, הדבורים מחפשים להתייצב והם יודעים שניצחון מפתיע עשוי להעלות אותם עד למקום החמישי, המוביל לאירופה בעונה הבאה. בכל חמשת המפגשים האחרונים בין הקבוצות התותחנים לא הפסידו, כשהם גוברים על ברנטפורד בארבעה מהם, בעוד שהמשחק הנותר הסתיים בחלוקת נקודות.

מיקל ארטטה (IMAGO)מיקל ארטטה (IMAGO)
אוהדי ארסנל (IMAGO)אוהדי ארסנל (IMAGO)

דקה 11, שער! ארסנל עלתה ליתרון 0:1: בן ווייט הצטרף נהדר להתקפה מעמדת המגן הימני והוא הרים את הכדור למרכז הרחבה, שם חיכה מיקל מרינו שהגיע בתנועה נהדרת ונגח אל הרשת של האורחת.

מיקל מרינו נוגח לרשת (IMAGO)מיקל מרינו נוגח לרשת (IMAGO)
מיקל מרינו חוגג (IMAGO)מיקל מרינו חוגג (IMAGO)
מיקל מרינו ודקלאן רייס שמחים (IMAGO)מיקל מרינו ודקלאן רייס שמחים (IMAGO)
מיקל מרינו מאושר (IMAGO)מיקל מרינו מאושר (IMAGO)
מיקל מרינו חוגג עם חבריו (IMAGO)מיקל מרינו חוגג עם חבריו (IMAGO)

ליברפול – סנדרלנד 0:0

אחרי שלושה הפסדים רצופים בכל המסגרות סוף סוף הרצף הרע של המייטי רדס נעצר, כשהצליחו להשיג שלוש נקודות מול ווסטהאם בחוץ. מי שהופיע למשחק והבקיע את שערו הראשון במדים האדומים הוא אלכסנדר איסאק, עליו כזכור שילמה האלופה 145 מיליון אירו. ארנה סלוט מקווה שהשוודי ייכנס לעניינים ויזכיר את השחקן שהיה בניוקאסל. מן העבר השני, העולה החדשה רושמת עונה פנטסטית עד כה, ורבים יכתירו אותה לקבוצה המפתיעה של העונה. החבורה של רג’יס לה בריס משחקת כדורגל נפלא כל הדרך למקום השישי, שניצחון אף יכול להעלות אותה לטופ 3.

לידס – צ’לסי 0:0

העולה החדש נמצאת בסכנת ירידה כשהיא נמצאת מתחת לקו האדום במקום ה-18, כשהיא מפסידה את כל ארבעת משחקיה האחרונים. במחזור הקודם חניכיו של דניאל פארקה היו קרובים להפתיע את מנצ’סטר סיטי וכבר חזרו מפיגור של שני שערים, אך לבסוף נכנעו 3:2 לשער של פיל פודן בדקה ה-91. הבלוז מגיעים להתמודדות לאחר התיקו במשחק העונה מול ארסנל, שאותו סיימה בעשרה שחקנים אחרי שמוייזס קאייסדו הורחק. על החבורה של אנזו מארסקה עוברת עונה נהדרת שהגיעה לשיאה בניצחון הענק 0:3 על ברצלונה בליגת האלופות, כשגם בליגה הכחולים מרשימים כשהם מתבססים בטופ 3.

דקה 6, שער! לידס עלתה ליתרון 0:1: הגבהת קרן של אנטון סטאך הגיעה אל ראשו של הבלם יאקה ביול שנגח אל הרשת והכניע את רוברט סאנצ’ז.

שחקני לידס חוגגים עם הקהל (IMAGO)שחקני לידס חוגגים עם הקהל (IMAGO)
שחקני לידס מאושרים (IMAGO)שחקני לידס מאושרים (IMAGO)
שחקני לידס חוגגים (IMAGO)שחקני לידס חוגגים (IMAGO)

תוצאות נוספות:

ברייטון – אסטון וילה 2:2
וולבס – נוטינגהאם פורסט 0:0
ברנלי – קריסטל פאלאס 1:0

