אופיר קריאף: כניסה לפוליטיקה? האמת שפנו אליי

עשרות אוהדי בית”ר ירושלים מארגון לה פמיליה הגיעו אתמול (שלישי) לביתה של הילדה מאי, שעברה חרם וימים קשים מאוד. האוהדים הגיעו כדי לחזק ולשמח את הילדה, הרימו אותה על הכתפיים, הדליקו אבוקות והבטיחו לה שהם עכשיו החברים שלה לכל החיים. שחקן הקבוצה לשעבר, אופיר קריאף, עלה לדבר על הנושא ועל מצב הקבוצה ב”שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’.

איך זה להיות עם מאי בכנסת שעברה חרם, איך הגעת לזה?

“פנוי אליי וראיתי דרך האינסטגרם. ואז ביקשתי שמי שמכיר אותה שייצור איתי קשר, הלכתי והוצאתי אותה מבית ספר והלכנו ועשינו יום כיף בחולון”.

אתה חושב שמהדיונים בכנסת יצא משהו כדי להילחם בתופעה המכוערת הזאת?

”אני ביקשתי מקטי שטרית שזה לא יהיה פלסטר, שבאמת יטפלו מהשורש. הסיפורים של הילדים גורמים לך להתכווץ. מאי תוך כדי השיחה ביקשה לצאת החוצה והלכנו לאכול. ילד בן 9 מקבל שריטות ויש לו כחולים, הוא מתפלל שלא ירביצו לו בבית ספר. אתה עומד מנגד עם דמעות וזה מרסק אותי וזה קשה. אני אעשה כל מה שצריך כדי שהדבר הזה ייפסק. והלוואי שזה יריית הפתיחה”.

אופיר קריאף (שחר גרוס)

יצאת מעודד מהכנסת?

”כשיש מצלמות כולם עושים את הפוזות ואוהבים להראות את הדמעות. אחרי שהמסך יורד שמים את הטלפון בצד ועוברים לדבר הבא. אני מקווה שזה יטופל מהשורש ולא יהיה פלסטר למען כל הילדים וכל מי שיעבור דבר כזה”.

אתה רואה את עצמך הולך לפוליטיקה בעתיד?

”האמת שפנו אליי, היום בכנסת, היועצת של קטי שטרית פנתה אליי שהם רוצים לעשות איזה משהו שאני אוביל. אמרתי לה ‘בואו נדבר’. לא מעניין אותי להיכנס לפוליטיקה, מעניין אותי לשנות לילדים את ההווה והעתיד. שלחתי לאשתי הודעה ואמרתי לה שאני מגיע הביתה ומוציא את הילדים מוקדם, רק תן לי לחבק אותם. אחרי הסיפורים האלה אתה רק רוצה שהילדים שלך יהיו מוגנים, זה קורע לי את הנשמה. אעשה כל שביכולתי כדי לשנות, גם אם לאחד או שניים. הלוואי שאנשים אחרים בעלי כוח יעשו משהו”.