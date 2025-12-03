"לאזטיץ' הציע לוותר על כל שכרו כדי לעזוב"

סערת הימים האחרונים סביב ז'רקו לאזטיץ' הגיעה לשיאה לאחר שתי התבוסות הכבדות של מכבי תל אביב, שהובילו להתקפה אלימה של אוהדים על ביתו של המאמן. למרות האירוע החריג והמסוכן, המאמן הסרבי החליט להישאר בקבוצה. בתקשורת הסרבית חושפים מה באמת גרם לו לקבל את ההחלטה.

בכתבה שפורסמה בסרביה צוין כי לאזטיץ' קיבל תמיכה "מכל הכיוונים", מלבד אותם קיצונים שהגיעו בלילה. לדבריהם, ההנהלה עמדה מאחוריו באופן מלא וסימנה קו אדום ברור מול האלימות. מבחינתם, לא מדובר בשאלה אם המאמן סרבי, ישראלי או מכל לאום אחר, יש דברים שאינם מקובלים, ואיום על ביטחונו של המאמן ובני משפחתו הוא קו אדום מוחלט.

לפי הדיווח, לאזטיץ' שוחח עם ראשי המועדון שהבהירו לו שהם נמצאים בצד של "הנורמליות", ולא יאפשרו לקבוצות קיצוניות להשפיע על החלטות מקצועיות. לאחר השיחות, המאמן החליט "לתת צ'אנס לעולם הנורמלי".

ז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)

הדיווח מציין כי מלבד תמיכת ההנהלה, לאזטיץ' הרגיש חום רב מאנשים שפגש ישירות, אנשי ספורט, גורמים ציבוריים ואנשים נוספים מחיי היום-יום בישראל, שאיתם יצר קשרים מאז הגיע לארץ לפני שנה וחצי. לפי המקור, אלה היוו את "הרוב השקט" והשפיעו עליו עמוקות.

עיתונאים בסרביה מדגישים כי לאורך הימים האחרונים לאזטיץ' כלל לא העלה את נושא הכסף. להיפך, הוא אף “הציע לוותר על כל השכר שמגיע לו עד סוף חוזהו אם יחליט לעזוב”. אך ההנהלה, בניגוד לאותם אוהדים קיצוניים, ראתה את "התמונה הגדולה". היא בוחרת להאמין בתהליך, ולא לשפוט על סמך שני משחקים בלבד שבהם מכבי ספגה שישה שערים בכל אחד, כך טענו.

בנוסף, מזכירים בסרביה כי לאזטיץ' ידוע כמאמן תובעני מאוד, כלפי שחקניו וכלפי עצמו, ובעל ביקורת עצמית חדה. התבוסות מול בית"ר ירושלים וליון השפיעו עליו קשות, וכשאליהן הצטרפו איומים ממשיים על ביטחונו, לא היה מפתיע שרצה לעזוב.

ז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)

עם זאת, ריבוי השיחות, התמיכה הציבורית הרחבה, והעובדה שהרוב הישראלי "הנורמלי" עמד לצידו, הם אלה ששכנעו אותו להישאר. כעת מצפים ממנו להתחיל לתקן את הנזק, אולי כבר מהמשחק הקרוב מול הפועל חיפה, שבו הלחץ צפוי להיות גבוה במיוחד.

בסרביה מזכירים גם עובדה משמעותית: מי שמתבונן רק מבחוץ רואה שתי תבוסות. אבל מי שמכיר את המערכת יודע שלאזטיץ' נשאר ללא השחקנים שאחראים ל-43 שערים בעונה שעברה. פטאצ'י, תורג'מן ונמניה סטואיץ' עזבו, ומכבי הכניסה 13 מיליון אירו רק משלושת המהלכים האלה. במילים אחרות, כסף ותוצאות לא תמיד הולכים ביחד, בטח לא מיד.