ליגת ווינר סל 25-26
13595-6737מכבי ת"א
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
10436-4866הפועל ירושלים
10509-4986הפועל חולון
10555-5387עירוני נס ציונה
9568-5816בני הרצליה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

קטש: אי אפשר לשדר לשחקנים עסקים כרגיל

מאמן מכבי ת"א לפני המשחק מול ז'לגיריס: "אני מאמין בעצמי ויודע מה תלוי בי, חוסר הוודאות יצר מצבים מביכים. הבעיות לא נפתרו, זה לא שצלחנו משבר"

מכבי תל אביב הגיעה היום (רביעי) לשדה התעופה לקראת היציאה לקובנה שם תפגוש מחר את ז׳לגיריס המקומית במסגרת המחזור ה-14 של היורוליג, עם הנחיתה בליטא הצהובים יחברו לשלושה שכבר המשיכו ישירות מחלון הנבחרות, תמיר בלאט, רומן סורקין וגור לביא. 

עודד קטש וחניכיו מחזיקים במאזן של שלושה ניצחונות אל מול עשרה הפסדים כשיריבתם נהנית מפתיחת עונה נהדרת כשבמאזנה שמונה ניצחונות אל מול חמישה הפסדים. ז׳לגיריס מדורגת במקום הרביעי בטבלה של התחרות הבכירה באירופה וכשהז׳לגיריו, מגרשה הביתי, כבר ראה שישה משחקים מתוכם הפסידה קבוצתו של תומאס מאסיאוליס משחק אחד למילאנו במחזור החמישי.

עודד קטש נשאל על הימים האחרונים: ״כמו שאתם יכולים לתאר הרבה רעשים לא תמיד נעים, לא תמיד כיף אבל אני מכיר את העסק ויודע, זו הסיבה שאני כאן. המון רעשים וחוסר ודאות לא משהו מיוחד סתם לא כיף״.

איך מתמודדים ומשדרים לשחקנים עסקים כרגיל?
״אי אפשר לשדר לשחקנים עסקים כרגיל כי הם מבינים, הם קוראים, הם שומעים והם חיים את זה ומרגישים, גם אותי אני לא מאמן או אדם שמסתיר יותר מדי אז זה לא עסקים כרגיל, השאלה איך יוצאים מזה וממשיכים לעשות את הדברים שתלויים בנו, לגבי ההתמודדות אני בהחלט במקום שונה מסיטואציות בעבר כי גם הסיטואציה הספציפית הזו מאוד שונה ודי ברורה למי שמעורב, לא ניכנס ליותר מדי פרטים, אין טעם. מעבר לזה אני מאוד מאמין בעצמי ו-1. יודע לקחת אחריות, 2. יודע מה הדברים שתלויים בי״.

מה למדת על עצמך בימים האלו? זה נותן רצון להוכיח יותר?
״לא למדתי משהו אחר שלא ידעתי בעבר, כמו שאמרתי סיטואציה שתמיד כשיש רעש כזה היא לא נעימה, חוסר הוודאות יצר באמת מצבים מביכים, לא תמיד שתלויים בי, אבל זה היה קצת מביך. העניין הוא שאיכשהו הרעש עבר ויצאה הודעה ואנחנו כאילו אחרי זה, אבל העניין החשוב הוא שהבעיות לא נפתרו, זה לא שצלחנו איזה משבר ועכשיו יוצאים לדרך חדשה, וסיטואציה אחרת הבעיות שלנו לא נפתרו, החסרונות שהיו לנו ברורים, הדברים שצריך לתקן ולשנות כדי שנהיה יותר טובים, זה העניין – שמישהו לא יחשוב שנגמר האירוע הזה ועכשיו אנחנו הולכים לדרוס, לא. יש לנו את אותן הבעיות ואת אותם הקשיים וזהו ועד שלא ניקח אחריות ונעשה מהלך שתיים כדי לחזק את הקבוצה אז לא יקרו דברים יותר טובים״.

כשאתה אומר שני מהלכים אתה מתכוון סנטר ועוד גארד, משהו אחר?
״סנטר ברור שאנחנו צריכים, לא צריך להיות גאון כדורסל כדי להבין את זה ועוד משהו, גם את זה לא ניכנס לזה עכשיו, אנחנו צריכים להתחזק ולהיות יותר איכותיים״.

מה אתה יכול לעשות כדי שהשחקנים יהיו יותר טובים?
״זה מה שאנחנו עושים מתחילת העונה זו המלחמה שלנו מתחילת העונה, אנחנו מנסים להיות הכי טובים במסגרת מה שיש לנו, לפעמים אנחנו עושים את זה יותר טוב לפעמים פחות טוב, כל אחד מהעיניים המקצועיות שלו שישפוט את זה אבל זה מה שאנחנו עושים״.

