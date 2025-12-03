יום רביעי, 03.12.2025 שעה 14:20
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1816-2012הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1614-2112מכבי חיפה6
1621-1911מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1325-1311עירוני טבריה10
1218-1511הפועל חיפה11
1217-1412עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

איתי רק: מקווים שלא נגיע לעתירה מנהלית

מנכ"ל הפועל חיפה ב"שיחת היום": "יש בעיריית חיפה אנשים טובים, הוכחנו להם במספרים כמה אנחנו נמצאים באופסייד רציני על פני כל הרשויות בישראל"

|
צביקה ברבי ואיתי רק (פרטי)
צביקה ברבי ואיתי רק (פרטי)

הפועל חיפה ממשיכה לנהל מאבק עם העירייה בעקבות הקיצוץ המשמעותי בתקציב מחלקת הנוער עד ל-30 אלף שקלים בלבד. המועדון מתכוון להגיש עתירה מנהלית נגד העירייה שקיבלה את ההחלטה בתום ישיבה סוערת, אליה הגיע מנכ"ל הפועל חיפה, איתי רק. הוא דיבר על כך בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE בחסות "ישראייר".

שלחת אנשים לאיים על צביקה ברבי?
”מה שנועם רגב דיבר איתו במסגרת הניסיונות שלו לשכנע את מועצת העיר זה לשנות את המדיניות כלפי הפועל חיפה. הוכחנו להם במספרים כמה אנחנו נמצאים באופסייד רציני על פני כל הרשויות בישראל”.

הוא אמר שיואב כץ משלם בצ’קים דחויים.
”לעומת כל קבוצות ליגת העל, הפועל חיפה היא הקבוצה היחידה שנמצאת בהתחשבנות שנמצאת בגירעון של מעל מיליון וחצי-שני מיליון מהתמיכה שאנחנו מקבלים. נגיד וביקשנו לדחות תשלום אחד, ‘וואו!’ בזמן שעיריית אשדוד נותנת הרבה כסף למ.ס אשדוד כדי שתקיים את הפעילות שלה, זה המצב שלנו. אני איש של שלום וקודם כל מנסה לפתור דברים בהידברות. עשינו עבודה מאוד קשה עם מועצת העיר ו-ועדת התמיכות. ניסינו להסביר להם שלא הגיוני שיש קבוצה שמממנת את העירייה במיליון וחצי-שניים”.

איך זה יסתיים?
”יש בעירייה אנשים טובים מאוד, גם עם צביקה היו לנו יחסים טובים. אני מקווה שלא נגיע לעתירה מנהלית. אנחנו לא עושים את זה בשביל העכשיו, כי יואב מממן את העירייה, אנחנו משלמים להם קרוב ל-2 מיליון שקל בשנה. יבוא היום ויגיע רוכש שייקח את הקבוצה, מי ייקח קבוצה שחברי ההנהלה שלה מתחננים לחברי ההנהלה שהקבוצה תקבל כסף ויתעמתו יום שלם עם העירייה?”

