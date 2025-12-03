יום רביעי, 03.12.2025 שעה 15:59
349-4412באיירן מינכן1
2613-2212לייפציג2
2511-2112בורוסיה דורטמונד3
2317-2812באייר לברקוזן4
2317-2512הופנהיים5
2217-2112שטוטגרט6
2123-2812איינטרכט פרנקפורט7
1620-1912פרייבורג8
1621-1612ורדר ברמן9
1520-2112פ.צ. קלן10
1519-1512אוניון ברלין11
1319-1612בורוסיה מנשנגלדבאך12
1218-1112המבורג13
1027-1512אוגסבורג14
922-1412וולפסבורג15
827-1012היידנהיים16
724-1012סט. פאולי17
623-1112מיינץ18

דניאל פרץ בראיון: אני לא מרוצה וזה לא סוד

השוער הישראלי שמושאל מבאיירן התראיין ל'בילד' והתייחס לתקופה הלא פשוטה בהמבורג וגם לנוייר: "המטרה היא עדיין לשחק בכל משחק". וגם: חזרת החטופים

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

דניאל פרץ עובר עונה מורכבת בהמבורג. שוער באיירן מינכן המושאל לקבוצה מצפון גרמניה הגיע במטרה להיות השוער הראשון, אך מוצא את עצמו משחק מעט מאוד, מצב שגרם לשוער הישראלי להתייחס בגלוי לתסכול שלו בראיון לבילד’. לצד מצבו המקצועי, פרץ שיתף בתחושותיו לגבי הפסקת האש בישראל והיחס שלו לשוער הגדול מנואל נוייר, שממנו לדבריו הוא לומד בכל יום מחדש.

על מנואל נוייר אמר פרץ: "אני למדתי ממנו הרבה כי הוא השוער הגדול בכל הזמנים, מי ששינה את משחק השוערים. עוד לפני שהגעתי לבאיירן, צפיתי בהמון סרטונים שלו, ההצלות שלו, המסירות שלו. ואז הכרתי אותו באופן אישי, התאמן איתו, וזה עזר לי מאוד. הכוח המנטלי שלו והמקצוענות שלו מרתקים. כמובן שאתה לא יכול להעתיק את מנואל, אבל אתה יכול ללמוד ממנו המון. אני ממש מעריץ אותו".

על הפסקת האש בישראל אמר פרץ: "ראשית, אני מאוד שמח שהחטופים חזרו ושיש כעת הפסקת אש. אני חושב שזה טוב לכולם שיש עכשיו קצת שקט ורוגע. כשאני מדבר עם המשפחה והחברים שלי, כולם מסכימים שזה הרבה יותר נעים להרגיש שוב קצת בטוחים".

דניאל פרץ (IMAGO)דניאל פרץ (IMAGO)

כשנשאל אם הוא מאמין בשלום קבוע, השיב: "אני לא מומחה, אבל בוודאי שאני מקווה שכן. זו הייתה הסיטואציה והפתרון הטובים ביותר לכל הצדדים. הייתי כל כך שמח אם זה יקרה והתקופה של המלחמה תסתיים לנצח".

לבסוף התייחס פרץ גם למצבו בהמבורג ולאפשרות שיסיים את ההשאלה כבר בינואר: "ציפיתי להיות מספר אחת. זה לא קרה עד עכשיו. כמובן שאני לא שמח מזה. אני לא מסתיר את זה וזה לא סוד. אני חושב שאף כדורגלן לא שמח כשהוא לא משחק. המטרה שלי נשארה לשחק בכל משחק. הגעתי להמבורג כדי לשחק כמה שיותר. אני מקבל את המצב עכשיו, לוקח משחק אחרי משחק, מתאמן קשה ומנסה לתת את המקסימום מדי יום, כדי להקשות כמה שיותר על הצוות המקצועי".

