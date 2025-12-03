אחרי הטוויסט: היחס ב-Winner לניצחון של מכבי

אחרי סערת ז’רקו לאזטיץ’ והטוויסט, מכבי ת"א חוזרת לדשא ותנסה לפתוח דף חדש. הצהובים יארחו הערב (רביעי, 20:00) את הפועל חיפה עם המאמן, שנעדר מהמשחק מול מ.ס אשדוד, ובנוסף בית"ר ירושלים תתארח אצל עירוני טבריה (19:45) בליגת העל, בעוד בספרד ריאל מדריד תגיע לסן מאמס של אתלטיק בילבאו (20:00).

מכבי ת"א פייבוריטית מובהקת כמובן לניצחון על הפועל חיפה, אבל צריך לזכור את אירועי הימים האחרונים ובסך הכל הצהובים בעצם לא לקחו שלוש נקודות כבר יותר מחודש. בין היתר בגלל הפגרה כמובן, אבל בסופו של דבר מכבי ת"א הפסידה 2:0 לאסטון וילה, לאחר מכן הגיעו תבוסות 6:2 לבית"ר ירושלים, 6:0 לליון ו-2:2 מול אשדוד.

מכבי ת"א קיבלה יחס של פי 1.3 לניצחון. מי שמאמין שהפועל חיפה תנצל את המשבר של הצהובים לניצחון מפתיע וזה מה שיקרה, ירוויח פי 7.2 מסכום ההימור, בעוד גם לתיקו יש יחס גבוה: פי 5.

עוד בליגת העל: בית"ר תנסה להמשיך במומנטום אחרי הניצחון 2:4 על מכבי נתניה. הירושלמים כמובן פייבוריטים עם יחס של פי 1.35 לניצחון לעומת פי 6.3 לניצחון של טבריה. אם המשחק יסתיים בתיקו, היחס לכך הוא פי 4.75.

בית"ר תחגוג שוב? (אורן בן חקון)

ריאל מקווה להחזיר את הפער מברצלונה לנקודה אחרי שהקטלונים גברו 1:3 על אתלטיקו. הבלאנקוס קיבלו יחס של פי 1.6 לניצחון בחבל הבאסקים לעומת 4.4 לניצחון של בילבאו. במקרה של תיקו, היחס הוא פי 3.9.