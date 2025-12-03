יום רביעי, 03.12.2025 שעה 10:44
3717-4215ברצלונה1
3313-2914ריאל מדריד2
3213-2914ויאריאל3
3114-2815אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2416-1814אספניול6
2015-1314חטאפה7
2017-1414אתלטיק בילבאו8
1715-1314ראיו וייקאנו9
1621-1914ריאל סוסיאדד10
1617-1514אלצ'ה11
1619-1614סלטה ויגו12
1623-1914סביליה13
1515-1214אלאבס14
1422-1314ולנסיה15
1322-1514מיורקה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
922-714אוביידו20

"בארסה פיזרה את הספקות", "עברה בהצטיינות"

בספרד שיבחו את האלופה אחרי אתלטיקו: "הניצחון הגדול שהייתה זקוקה לו, הקאמפ נואו הפך לשחקן ה-12 והקבוצה שוב מריחה כמו עצמה וחזרה לשיאה". צפו

הכותרת בספרד (צילום מסך)
הכותרת בספרד (צילום מסך)

ברצלונה רשמה את אחד הניצחונות המרשימים ביותר שלה העונה עם 1:3 גדול על אתלטיקו מדריד, משחק שהחזיר לה את הביטחון ואת התחושה שהקבוצה שוב נראית כמו עצמה. הקאמפ נואו געש, השחקנים הציגו שילוב של אגרסיביות, איכות וטקטיקה, ובספרד לא חסכו שבחים על הדרך שבה חניכיו של האנזי פליק ידעו גם לסבול מול יריבה עיקשת וגם להשתלט על המשחק ברגעים המכריעים. 

ב’ספורט’ סיכמו: “ברצלונה מתפקדת כמוליכה וכבר מחזיקה בניצחון הגדול שהיה כל כך דרוש לה. היו רגעים של כדורגל נהדר ואחרים של יכולת לסבול, הקהל הפוך לשחקן ה-12. ברצלונה הייתה זקוקה לניצחון מול יריבה משמעותית כמו אתלטיקו, והיא השיגה אותו עם גאווה, מאמץ וגם דקות של משחק מצוין. הלחץ על ריאל מדריד מקסימלי”.

ב’אס’ הוסיפו: “ברצלונה שוב מריחה כמו עצמה. הברק של פדרי והדחף של ראפיניה החזירו את ברצלונה לשיאה. הקבוצה ידעה לסבול ולנצח במשחק שסחף את הקאמפ נואו. התמונה האחרונה של פליק לפני המשחק נגד אתלטיקו הייתה של אדם מהורהר ומלא ספקות. הקבוצה שלו פיזרה את כל הספקות הללו עם הופעה אדירה”.

מהפך אדיר: בארסה הופכת עם 1:3 על אתלטיקו

ב’מארקה’ הוסיפו: “השבחים של צ'ולו לראפיניה ("אני אוהב אותו. בכל פעם שהוא משחק, זו הנאה לצפות בו; התנועה שלו והכניסות שלו לשטחים בלי כדור משנות הכל") לא היו מקריים. הברזילאי הוכיח את סימאונה כצודק במהירות, כשהראה שהוא אחד האיומים הגדולים ביותר של קבוצתו של פליק. הוא מייצר בעיות בכל פעם שהוא תוקף את שער היריבה. לא מפתיע שהוא התחבק עם המאמן הגרמני שהוחלף”.

ב’מארקה’ סיכמו: “ברצלונה עברה בהצטיינות את המבחן מול אתלטיקו עם ניצחון שמחזק את ההובלה שלה. שחקניו של פליק עשו זאת כשהם חוזרים מפיגור, אחת ההתמחויות של הקבוצה העונה”. 

