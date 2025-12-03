2 אוהדי מכבי ת"א נוספים עוכבו על ידי המשטרה

החקירה סביב אירוע הירי בפצצת התאורה לעבר ביתו של מאמן מכבי תל אביב, ז'רקו לאזטיץ', ממשיכה להתפתח, ובמשטרה מדווחים על עיכובים נוספים במהלך הלילה. לאחר שעוכב חשוד ראשון במעורבות בפרשה, המשטרה הלילה עוד שני אוהדים, ששוחררו בתנאים מגבילים. במשטרה מעריכים כי במהלך היום יגיעו לחקירה אוהדים נוספים שזומנו ומעורבותם נבדקת.

לפי גורמים בחקירה, מדובר בקבוצת צעירים שהתכנסה בשכונת כוכב הצפון וגרמה להפרת סדר, כשבמהלך האירוע נורה זיקוק סמוך לביתו של המאמן. לאחר פתיחת החקירה איתרו הבלשים את החשודים במקומות שונים בארץ, ועיכבו אותם לבדיקת מעורבותם.

במשטרה מדגישים כי החקירה נמשכת במלוא הרצינות, ונמשכים המאמצים לאתר כל גורם שהיה מעורב באירוע החריג. גורמים במחוז מסרו כי ימשיכו לפעול בנחישות עד למיצוי כל ההליכים מול כלל החשודים.

המשטרה מסרה: “בעקבות חקירה יסודית המתנהלת בתחנת תל אביב צפון בגין אירוע בו הגיעו בסופ"ש האחרון בשעת לילה צעירים לשכונת כוכב הצפון ועל פי החשד גרמו להפרת הסדר תוך שימוש בפריט פירוטכני, בתחילת השבוע עוכב תושב תל אביב בן 38 והוא הועבר לחקירה בתחנת המשטרה. הלילה עוכבו עוד 2 חשודים נוספים, תושב בת ים בן 25 ותושב רעננה בן 27. כלל החשודים שוחררו בתום חקירתם בתנאים מגבילים. המשטרה תמשיך לפעול בנחישות על מנת לאתר ולהביא לחקירה את כלל המעורבים”.