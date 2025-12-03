יום רביעי, 03.12.2025 שעה 08:39
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1816-2012הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1614-2112מכבי חיפה6
1621-1911מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1325-1311עירוני טבריה10
1218-1511הפועל חיפה11
1217-1412עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

2 אוהדי מכבי ת"א נוספים עוכבו על ידי המשטרה

לאחר שאוהד נחקר בחשד למעורבות בירי הזיקוק לעבר ביתו של המאמן ז'רקו לאזטיץ', המשטרה עיכבה שני אוהדים נוספים וצפויה לאתר מעורבים נוספים בתקרית

|
ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)
ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

החקירה סביב אירוע הירי בפצצת התאורה לעבר ביתו של מאמן מכבי תל אביב, ז'רקו לאזטיץ', ממשיכה להתפתח, ובמשטרה מדווחים על עיכובים נוספים במהלך הלילה. לאחר שעוכב חשוד ראשון במעורבות בפרשה, המשטרה הלילה עוד שני אוהדים, ששוחררו בתנאים מגבילים. במשטרה מעריכים כי במהלך היום יגיעו לחקירה אוהדים נוספים שזומנו ומעורבותם נבדקת.

לפי גורמים בחקירה, מדובר בקבוצת צעירים שהתכנסה בשכונת כוכב הצפון וגרמה להפרת סדר, כשבמהלך האירוע נורה זיקוק סמוך לביתו של המאמן. לאחר פתיחת החקירה איתרו הבלשים את החשודים במקומות שונים בארץ, ועיכבו אותם לבדיקת מעורבותם.

במשטרה מדגישים כי החקירה נמשכת במלוא הרצינות, ונמשכים המאמצים לאתר כל גורם שהיה מעורב באירוע החריג. גורמים במחוז מסרו כי ימשיכו לפעול בנחישות עד למיצוי כל ההליכים מול כלל החשודים.

המשטרה מסרה: “בעקבות חקירה יסודית המתנהלת בתחנת תל אביב צפון בגין אירוע בו הגיעו בסופ"ש האחרון בשעת לילה צעירים לשכונת כוכב הצפון ועל פי החשד גרמו להפרת הסדר תוך שימוש בפריט פירוטכני, בתחילת השבוע עוכב תושב תל אביב בן 38 והוא הועבר לחקירה בתחנת המשטרה. הלילה עוכבו עוד 2 חשודים נוספים, תושב בת ים בן 25 ותושב רעננה בן 27. כלל החשודים שוחררו בתום חקירתם בתנאים מגבילים. המשטרה תמשיך לפעול בנחישות על מנת לאתר ולהביא לחקירה את כלל המעורבים”.

