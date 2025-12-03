יום רביעי, 03.12.2025 שעה 08:40
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1816-2012הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1614-2112מכבי חיפה6
1621-1911מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1325-1311עירוני טבריה10
1218-1511הפועל חיפה11
1217-1412עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

"הגענו למספיק מצבים, הקהל היה מאוד חסר"

אכזבה בהפועל תל אביב אחרי ההפסד 2:1 למכבי חיפה: "חבל שפספסנו את זה, היינו טובים עד הפעולה האחרונה". בצוות המקצועי עומדים מאחורי הבחירה בהרכב

|
שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

אכזבה בהפועל תל אביב. אחרי הניצחון החלק על בני סכנין, החבורה של אליניב ברדה רצתה לסמי וי על מבחן גדול ברמת מכבי חיפה בסמי עופר, אבל לא צלחה את המשימה כשהפסידה 2:1.

"הגענו למספיק מצבים טובים, חבל מאוד שפספסנו את זה", אמרו בחודורוב, "ידענו שמשחק נגד מכבי חיפה יהיה קשה מאוד. עשינו את הדברים שלנו טוב עד הפעולה האחרונה. בטוחים שאם היה לנו את הקהל מאחורינו הדברים אולי היו נראים אחרת. הקהל היה מאוד חסר".

מאמן הקבוצה אליניב ברדה עלה עם הרכב דומה הרכב בניצחון על סכנין. בצוות המקצועי עומדים מאחורי הבחירה בהרכב: "זה ההרכב שהכי התאים למצב הסגל ולתכנית המשחק", אמר גורם בקבוצה. לוקאס פלקאו שוב לא פתח וזה הפתיע חלק מהשחקנים, אבל הברזילאי נכנס במחצית השנייה ולא הצליח לשנות את המומנטום.

מי שכן סיפק נקודת אור היה רוי קורין, שנכנס במחצית השנייה והציג יכולת טובה וביטחון שאפשרו להפועל להישאר בתמונה עד הסיום. בהפועל גם מחכים לחזרתו של אנאס מחאמיד, שיוכל לספק אלטרנטיבה לדניאל דאפה, שפתח אתמול והציג יכולת סבירה למרות שלא כבש.

