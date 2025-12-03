יום רביעי, 03.12.2025 שעה 10:44
ליגה ספרדית 25-26
3717-4215ברצלונה1
3313-2914ריאל מדריד2
3213-2914ויאריאל3
3114-2815אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2416-1814אספניול6
2015-1314חטאפה7
2017-1414אתלטיק בילבאו8
1715-1314ראיו וייקאנו9
1621-1914ריאל סוסיאדד10
1617-1514אלצ'ה11
1619-1614סלטה ויגו12
1623-1914סביליה13
1515-1214אלאבס14
1422-1314ולנסיה15
1322-1514מיורקה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
922-714אוביידו20

מכה לברצלונה: אולמו לא יחזור לשחק ב-2025

חוסר מזל: הקשר נותח בכתף שמאל בדיוק לפני שנתיים והיה מושבת כמעט חודשיים, כשבספרד חוזים שהפציעה תשבית את הספרדי שהבריק לאחרונה עד לסוף השנה

|
דני אולמו כאוב (IMAGO)
דני אולמו כאוב (IMAGO)

אחרי שסיפק, ככל הנראה, את המשחק הטוב ביותר שלו העונה, דני אולמו חווה חוסר מזל אכזרי מול אתלטיקו מדריד. ברגע שבו כבש את ה-1:2 ממצב לא פשוט, הספרדי נפל בצורה רעה ופגע בכתפו. שמחת חבריו בעקבות שער קריטי התנגשה במראה פניו המיוסרות של השחקן.

אולמו, שסבל כבר מפציעה שרירית בחלק הראשון של העונה, התחיל סוף סוף רצף הופעות טובות ולהתקרב לרמתו הטובה באמת. הקשר חשוב מאוד במערך של האנזי פליק, שחקן מכריע באמצע ובהגעה לשליש האחרון.

כשנפצע, הצוות הרפואי, בראשות הדוקטור פרונה, ניגש מיד למגרש. הם מיששו את האזור וביקשו לבצע חילוף. באותו רגע נכנסו למגרש מרקוס רשפורד ופראן טורס במקומו ובמקום רוברט לבנדובסקי. המכה הזו הותירה תחושת מועקה מסוימת, במיוחד כשמדובר בשחקן שפשוט אין לו מזל.

מהפך אדיר: בארסה הופכת עם 1:3 על אתלטיקו

העניין הוא שקיימת דאגה ממשית במועדון, משום שאולמו כבר נותח באזור הזה בדיוק לפני שנתיים. בנובמבר 2023 הוא עבר ניתוח, בזמן ששיחק בלייפציג, בעקבות הישנות של אותה פציעה בכתפו.

במועדון מודעים לכך שכמעט בלתי אפשרי שהוא יחזור לשחק עוד ב-2025, וצופים היעדרות של לפחות שלושה שבועות. עם זאת, עד לבדיקות שייערכו לא ניתן יהיה לקבוע את היקף הפגיעה המדויק.

