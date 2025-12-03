יום רביעי, 03.12.2025 שעה 07:38
3717-4215ברצלונה1
3313-2914ריאל מדריד2
3213-2914ויאריאל3
3114-2815אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2416-1814אספניול6
2015-1314חטאפה7
2017-1414אתלטיק בילבאו8
1715-1314ראיו וייקאנו9
1621-1914ריאל סוסיאדד10
1617-1514אלצ'ה11
1619-1614סלטה ויגו12
1623-1914סביליה13
1515-1214אלאבס14
1422-1314ולנסיה15
1322-1514מיורקה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
922-714אוביידו20

פליק מרוצה: ההופעה שלנו הייתה ברמה אחרת

מאמן ברצלונה חילק שבחים אחרי ה-1:3 על אתלטיקו מדריד: "ראפיניה חשוב עבורנו, פדרי היה יוצא מן הכלל". וגם: מצבם של פרנקי דה יונג ודני אולמו

פליק מרוצה (IMAGO)
פליק מרוצה (IMAGO)

מאמן ברצלונה האנזי פליק יצא מרוצה במיוחד לאחר הניצחון 1:3 על אתלטיקו מדריד במשחק שהוקדם ממחזור 19 בליגה, בעקבות מועד הסופר קאפ בינואר. הגרמני לא הסתיר את שביעות רצונו מהיכולת ומהאינטנסיביות של שחקניו, וציין כי מדובר באחת ההופעות המרשימות ביותר של הקבוצה העונה.

"אני חושב שהיכולת שלנו הייתה ברמה אחרת, נלחמנו ביחד וזה היה פשוט פנטסטי", אמר המאמן, שהוסיף כי הניצחון היה חיוני במיוחד לצבירת ביטחון מול יריבה איכותית כמו אתלטיקו. פליק התייחס בהרחבה ליכולת של שחקניו והדגיש עד כמה חשוב היה להחזיר כוחות לסגל, גם אם חלקם עדיין לא הגיעו למאה אחוז. "עם הכדור שלטנו יותר ויצרנו יותר שטחים, זה היה מאוד חיובי. ראפיניה הוא שחקן חשוב מאוד עבורנו, ראינו את זה היום וגם במשחק הקודם. אני מאוד שמח על הניצחון ועל שלוש הנקודות", אמר.

המאמן פרגן גם לפדרי, שחזר במהירות לכושר משחק ללא צורך בתקופת התאקלמות: "הוא שחקן יוצא מן הכלל, והוא חיבר מצוין בין ההגנה להתקפה". לגבי מצבו של אולמו הוסיף: "לדני אולמו יש בעיה בכתף, נראה מה מצבו". בהמשך ניתח פליק את הדינמיקה של המשחק וציין כי למרות פתיחה טובה של אתלטיקו, ברצלונה השתלטה על העניינים במהירות: "בשלוש, ארבע, חמש הדקות הראשונות אתלטיקו שלטה, אבל אחר כך לקחנו את המשחק לידיים. יכולנו גם לכבוש מהפנדל. לא ויתרנו ואני גאה מאוד במה שראיתי".

מהפך אדיר: בארסה הופכת עם 1:3 על אתלטיקו

המאמן ציין כי ייתכן שזהו רגע מפתח בעונה: "נראה אם זה יהיה נקודת מפנה. זה היה אחד המשחקים הכי טובים שלנו, אהבתי מאוד את מה שראיתי לאורך כל 90 הדקות ואנחנו לחלוטין ראויים לשלוש הנקודות". פליק החמיא גם לשחקני ההגנה שבלטו, ובראשם השוער ז’ואן גארסיה וג׳רארד מרטין. "המועדון החתים את ז’ואן בגלל האיכות שלו, זו הייתה החלטה נכונה והוא נותן לנו יציבות. לגבי ג׳רארד, כולם ראו שהוא מצוין כבלם, הוא בונה משחק היטב וגם מגן טוב. אריק גארסיה היה נהדר גם הוא".

המאמן הדגיש כי הדגש הוא על ההווה, ולא על ההפסדים הקודמים של הקבוצה: "ההפסדים לפ.ס.ז', ריאל מדריד וצ'לסי הם כבר עבר. היום ראינו הופעה נהדרת. אנחנו מתרכזים במשחק הבא והוא לא פחות חשוב. לא אכפת לי מהעבר או מהעונה שעברה".

שחקני ברצלונה בעננים (IMAGO)שחקני ברצלונה בעננים (IMAGO)

לקראת המשחק הקרוב מול בטיס, פליק סיפר כי פרנקי דה יונג עשוי לשוב לסגל: "אני מקווה שיהיה זמין מול בטיס, אבל הוא לא היה יכול לשחק מול אתלטיקו, אז שלחנו אותו הביתה. הוא לא ישן טוב". המאמן הסביר כי החילופים שביצע היו הכרחיים בשל העייפות של שחקנים שחזרו מפציעות, וציין לטובה את האנרגיות שהביאו המחליפים. "ראפיניה, פדרי, אולמו, כולם היו צריכים לצאת. מי שנכנס השתלב היטב. בסיום אפילו שיחקנו עם חמישה בהגנה. כולם היו מעורבים, דרו, מרקוס, פראן". לסיום נשאל על מאבק האליפות והעדיף להישאר זהיר: "זה עוד רחוק. אנחנו בצמרת וזה משמח, אבל אי אפשר להגיד שזה השיא. אנחנו תמיד רוצים להשתפר וללמוד, זו הגישה שלנו".

