כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
83%2049-214118דטרויט פיסטונס
65%1896-201217ניו יורק ניקס
65%1988-203417פילדלפיה 76'
61%1978-212618בוסטון סלטיקס
61%2147-221218מיאמי היט
58%2186-221719אטלנטה הוקס
58%2209-225219טורונטו ראפטורס
58%2203-224819קליבלנד קאבלירס
50%2095-213818אורלנדו מג'יק
47%2059-203417שיקגו בולס
42%2241-217919מילווקי באקס
28%2120-205818שארלוט הורנטס
22%2143-197318ברוקלין נטס
17%2211-200318אינדיאנה פייסרס
12%2171-191417וושינגטון וויזארדס
 מערב 
94%1916-217818אוקלהומה ת'אנדר
80%1647-185015יוסטון רוקטס
76%1976-214317דנבר נאגטס
71%1984-200517לוס אנג'לס לייקרס
71%1932-201517סן אנטוניו ספרס
67%2106-217818מינסוטה טימברוולבס
56%2069-211218פיניקס סאנס
53%2140-217919גולדן סטייט ווריורס
41%2099-205917יוטה ג'אז
39%2169-215118פורטלנד בלייזרס
37%2167-209519דאלאס מאבריקס
33%2117-202518ממפיס גריזליס
28%2206-201218סקרמנטו קינגס
22%2088-199018לוס אנג'לס קליפרס
16%2343-212219ניו אורלינס פליקנס

38 נקודות לשיי בניצחון על הווריירס, 42 לבראון

הת'אנדר עלו למאזן 1:20 עם 112:124, כוכב בוסטון סגר עניין בהטבעה מול הניקס, 35 לברידג'ס. 44 וניצחונות לאדוארדס ולמקסי, הספרס גברו על ממפיס

|
גילג'ס אלכסנדר יודע כמה הפסדים יש לת'אנדר (רויטרס)
גילג'ס אלכסנדר יודע כמה הפסדים יש לת'אנדר (רויטרס)

בנוסף להצגה של דני אבדיה בהפסד פורטלנד לטורונטו, נערכו הלילה (בין שלישי לרביעי) משחקים נוספים ב-NBA: אוקלהומה סיטי כבר במאזן 1:20 אחרי ניצחון על גולדן סטייט, ג’יילן בראון הוביל את בוסטון לניצחון על ניו יורק, מינסוטה שרדה מותחן אדיר מול ניו אורלינס בהארכה, סן אנטוניו הסתדרה שוב ללא ויקטור וומבניאמה ופילדלפיה נהנתה מעוד משחק מצוין של טייריס מקסי בדרך לניצחון קל.

גולדן סטייט – אוקלהומה סיטי 124:112

פורטלנד עדיין הקבוצה היחידה שהצליחה לנצח את האלופה העונה. שיי גילג’ס אלכסנדר כיכב עם 38 נקודות והת’אנדר חגגו אחרי שהובילו 44:63 במחצית. גם רבע שלישי של 28:44 לא עזר לווריירס שחסרו את סטף קרי וקיבלו 60% מהנקודות שלהם בכלל משחקני הספסל. אחד מהם, פאט ספנסר, קלע 17 נקודות, כמו גם ברנדין פודזיימסקי שפתח, ומחליף אחר – סת’ קרי – קלע 14 נקודות בבכורה שלו. מנגד, ג’יילן וויליאמס קלע 22 נקודות וצ’ט הולמגרן 21.

בוסטון – ניו יורק 117:123

בראון להט עם שיא עונתי של 42 נקודות והטבעה בקלאץ’ שסגרה עניין בשחזור סדרת חצי גמר המזרח מהעונה שעברה. דריק ווייט הוסיף 22 נקודות, שבע מהן בארבעת הדקות האחרונות. בוסטון הובילה ב-18 בסיום הרבע השלישי, אבל ריצת 0:12 של הניקס בהובלת מיקל ברידג’ס (35 נקודות, 8 מ-12 לשלוש) הורידה ל-102:99. הסלטיקס הגיבו עם שלשה של ג’וש מינוט ושני סלים של ג’ורדן וולש כדי לברוח שוב, בדרך לניצחון רביעי בחמישה משחקים. קארל אנתוני טאונס קלע 29 נקודות.

גג'יילן בראון (רויטרס)

ניו אורלינס – מינסוטה 149:142 (אחרי הארכה)

אנתוני אדוארדס המשיך את התקופה הנהדרת שלו עם 44 נקודות, 34 מהן במחצית השנייה, כולל חדירה אדירה שסידרה שוויון 2.3 שניות לסיום ושלחה את המשחק להארכה. ג’וליוס רנדל (16 נקודות) קלע שמונה נקודות בהארכה ורודי גובר סיים עם 26 נקודות ו-13 ריבאונדים למינסוטה, שרשמה ניצחון שלישי ברציפות. מנגד, הפליקנס שירדו למאזן 19:3, שוב קרסו ברגעי ההכרעה. טריי מרפי השלישי הוביל אותם עם 33 נקודות, בעוד זאיון וויליאמסון נעדר בפעם ה-12 ב-23 משחקים בגלל פציעה.

אנתוני אדוארדס (רויטרס)אנתוני אדוארדס (רויטרס)

סן אנטוניו – ממפיס 119:126

הספרס רשמו ניצחון שישי בשמונה משחקים בלי וומבניאמה הפצוע. הריסון בארנס היה נהדר עם 31 נקודות, דיארון פוקס הוסיף 29 והספרס חזרו מפיגור של שבע ברבע האחרון בדרך ל-2:9 בבית. בממפיס, זאק אידי בלט עם 19 נקודות ו-15 ריבאונדים ושלט בצבע בהיעדרו של וומבי, אבל זה לא הספיק למרות משחק טוב של קאם ספנסר (21) וג’יילן וולס (20).

הריסון בארנס (רויטרס)הריסון בארנס (רויטרס)

פילדלפיה – וושינגטון 102:121

טייריס מקסי ממשיך להוכיח שהוא הכוכב החדש של הסיקסרס. אחרי 44 נקודות במשחק הקודם, הגארד התפוצץ עם 35, 20 מהן ברבע השלישי בלבד, וסידר לפילדלפיה ניצחון קל נוסף. היא רצה ל־2:14 בתחילת הרבע האחרון וברחה ליתרון 36, כשהמחליפים סוגרים עניין. וושינגטון שהידרדרה למאזן 11:1 בחוץ, קיבלה 16 נקודות מטריסטן ווקצ’ביץ’, אבל לא היוותה יריב אמיתי.

