38 נקודות לשיי בניצחון על הווריירס, 42 לבראון

בנוסף להצגה של דני אבדיה בהפסד פורטלנד לטורונטו, נערכו הלילה (בין שלישי לרביעי) משחקים נוספים ב-NBA: אוקלהומה סיטי כבר במאזן 1:20 אחרי ניצחון על גולדן סטייט, ג’יילן בראון הוביל את בוסטון לניצחון על ניו יורק, מינסוטה שרדה מותחן אדיר מול ניו אורלינס בהארכה, סן אנטוניו הסתדרה שוב ללא ויקטור וומבניאמה ופילדלפיה נהנתה מעוד משחק מצוין של טייריס מקסי בדרך לניצחון קל.

גולדן סטייט – אוקלהומה סיטי 124:112

פורטלנד עדיין הקבוצה היחידה שהצליחה לנצח את האלופה העונה. שיי גילג’ס אלכסנדר כיכב עם 38 נקודות והת’אנדר חגגו אחרי שהובילו 44:63 במחצית. גם רבע שלישי של 28:44 לא עזר לווריירס שחסרו את סטף קרי וקיבלו 60% מהנקודות שלהם בכלל משחקני הספסל. אחד מהם, פאט ספנסר, קלע 17 נקודות, כמו גם ברנדין פודזיימסקי שפתח, ומחליף אחר – סת’ קרי – קלע 14 נקודות בבכורה שלו. מנגד, ג’יילן וויליאמס קלע 22 נקודות וצ’ט הולמגרן 21.

בוסטון – ניו יורק 117:123

בראון להט עם שיא עונתי של 42 נקודות והטבעה בקלאץ’ שסגרה עניין בשחזור סדרת חצי גמר המזרח מהעונה שעברה. דריק ווייט הוסיף 22 נקודות, שבע מהן בארבעת הדקות האחרונות. בוסטון הובילה ב-18 בסיום הרבע השלישי, אבל ריצת 0:12 של הניקס בהובלת מיקל ברידג’ס (35 נקודות, 8 מ-12 לשלוש) הורידה ל-102:99. הסלטיקס הגיבו עם שלשה של ג’וש מינוט ושני סלים של ג’ורדן וולש כדי לברוח שוב, בדרך לניצחון רביעי בחמישה משחקים. קארל אנתוני טאונס קלע 29 נקודות.

ג'יילן בראון (רויטרס)

ניו אורלינס – מינסוטה 149:142 (אחרי הארכה)

אנתוני אדוארדס המשיך את התקופה הנהדרת שלו עם 44 נקודות, 34 מהן במחצית השנייה, כולל חדירה אדירה שסידרה שוויון 2.3 שניות לסיום ושלחה את המשחק להארכה. ג’וליוס רנדל (16 נקודות) קלע שמונה נקודות בהארכה ורודי גובר סיים עם 26 נקודות ו-13 ריבאונדים למינסוטה, שרשמה ניצחון שלישי ברציפות. מנגד, הפליקנס שירדו למאזן 19:3, שוב קרסו ברגעי ההכרעה. טריי מרפי השלישי הוביל אותם עם 33 נקודות, בעוד זאיון וויליאמסון נעדר בפעם ה-12 ב-23 משחקים בגלל פציעה.

אנתוני אדוארדס (רויטרס)

סן אנטוניו – ממפיס 119:126

הספרס רשמו ניצחון שישי בשמונה משחקים בלי וומבניאמה הפצוע. הריסון בארנס היה נהדר עם 31 נקודות, דיארון פוקס הוסיף 29 והספרס חזרו מפיגור של שבע ברבע האחרון בדרך ל-2:9 בבית. בממפיס, זאק אידי בלט עם 19 נקודות ו-15 ריבאונדים ושלט בצבע בהיעדרו של וומבי, אבל זה לא הספיק למרות משחק טוב של קאם ספנסר (21) וג’יילן וולס (20).

הריסון בארנס (רויטרס)

פילדלפיה – וושינגטון 102:121

טייריס מקסי ממשיך להוכיח שהוא הכוכב החדש של הסיקסרס. אחרי 44 נקודות במשחק הקודם, הגארד התפוצץ עם 35, 20 מהן ברבע השלישי בלבד, וסידר לפילדלפיה ניצחון קל נוסף. היא רצה ל־2:14 בתחילת הרבע האחרון וברחה ליתרון 36, כשהמחליפים סוגרים עניין. וושינגטון שהידרדרה למאזן 11:1 בחוץ, קיבלה 16 נקודות מטריסטן ווקצ’ביץ’, אבל לא היוותה יריב אמיתי.