אכזבה בהפועל באר שבע: ככה לא לוקחים אליפות

אחרי הניצחון על הפועל חיפה, הפועל באר שבע רצתה להמשיך את המומנטום ולהשיג ניצחון שני ברציפות לפני משחק העונה נגד מכבי תל אביב, אבל שוב בעטה בדלי. החבורה של רן קוז'וק כבר הובילה 0:1 בחוץ על הפועל פתח תקווה, אבל סיימה רק ב-1:1 והיא מאבדת עוד שתי נקודות במאבק האליפות.

"איבוד נקודות זה חלק מהמשחק, לא חשבנו שננצח כל משחק עד סוף העונה, אבל יש דברים שעובדים כרגע לא טוב", אמרו בבירת הנגב, "חילקנו מתנה ליריבות שלנו, ככה לא לוקחים אליפות. שער השוויון שספגנו מדאיג, הכרנו את החוזקות של פתח תקווה באגפים וידענו שזה יכול לקרות. היינו יכולים לספוג עוד במצבים טובים ויצאנו במזל בלי לקבל שער, נגד מכבי תל אביב לא יהיו תירוצים".

תחושות מאכזבות מאוד בבאר שבע אחרי הסיום, בעיקר את האכזבה הגדולה מכך שאיבוד הנקודות הנוסף הוא כמו מתנה למכבי תל אביב רגע לפני משחק העונה והחשש לפגיעה בביטחון בטיימינג הכי לא טוב שיש. "במקום להלחיץ את מכבי תל אביב ובית”ר הערב, כנראה שהן יצמקו את הפער. אנחנו חייבים להתעורר", אמרו בבאר שבע.

שחקני הפועל ב"ש מתוסכלים בסיום (שחר גרוס)

בקבוצה מבינים שהיו כמה החלטות שבדיעבד לא צלחו, כמו המעבר לשלושה בלמים במחצית השנייה ושוב החילופים שלא הצליחו לעשות שינוי. יחד עם זאת, שחקנים יודעים שנגד מכבי תל אביב זאת ההזדמנות הכי טובה שאפשר לתקן.

אליאל פרץ לא פתח אתמול בהרכב די בהפתעה, כחלק מההתנהגות שלו לאחר שלא אהב את החילוף בסמי עופר ואף החליף דברים עם מאמן הכושר ישראל זביטי. קוז'וק שלח דרך ההחלטה הזו מסר לשחקנים שלא יעבור לסדר היום, גם אם מדובר באחד השחקנים המשמעותיים בקבוצה כמו פרץ. הקשר נכנס מצוין מהספסל, אבל כמו כל הקבוצה זה היה נראה שמשהו חסר מבחינה התקפית.

נקודת האור אולי היחידה מאמש היא החזרה של איגור זלאטנוביץ’ לעניינים. החלוץ הסרבי שספג לא מעט ביקורות על בצורת ארוכה, כבש סוף רגע לפני משחק העונה. אור בלוריאן וקינגס קאנגווה לא ספגו כרטיס צהוב חמישי ויוכלו לשחק ביום ראשון.