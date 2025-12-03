יום רביעי, 03.12.2025 שעה 08:41
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1816-2012הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1614-2112מכבי חיפה6
1621-1911מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1325-1311עירוני טבריה10
1218-1511הפועל חיפה11
1217-1412עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

אכזבה בהפועל באר שבע: ככה לא לוקחים אליפות

האדומים מתוסכלים מהיכולת ב-1:1 מול הפועל פ"ת: "שער השוויון שספגנו מדאיג, מול מכבי ת"א לא יהיו תירוצים. אנחנו חייבים להתעורר". וגם: ספסול פרץ

|
שחקני הפועל באר שבע מאוכזבים (שחר גרוס)
שחקני הפועל באר שבע מאוכזבים (שחר גרוס)

אחרי הניצחון על הפועל חיפה, הפועל באר שבע רצתה להמשיך את המומנטום ולהשיג ניצחון שני ברציפות לפני משחק העונה נגד מכבי תל אביב, אבל שוב בעטה בדלי. החבורה של רן קוז'וק כבר הובילה 0:1 בחוץ על הפועל פתח תקווה, אבל סיימה רק ב-1:1 והיא מאבדת עוד שתי נקודות במאבק האליפות.

"איבוד נקודות זה חלק מהמשחק, לא חשבנו שננצח כל משחק עד סוף העונה, אבל יש דברים שעובדים כרגע לא טוב", אמרו בבירת הנגב, "חילקנו מתנה ליריבות שלנו, ככה לא לוקחים אליפות. שער השוויון שספגנו מדאיג, הכרנו את החוזקות של פתח תקווה באגפים וידענו שזה יכול לקרות. היינו יכולים לספוג עוד במצבים טובים ויצאנו במזל בלי לקבל שער, נגד מכבי תל אביב לא יהיו תירוצים".

תחושות מאכזבות מאוד בבאר שבע אחרי הסיום, בעיקר את האכזבה הגדולה מכך שאיבוד הנקודות הנוסף הוא כמו מתנה למכבי תל אביב רגע לפני משחק העונה והחשש לפגיעה בביטחון בטיימינג הכי לא טוב שיש. "במקום להלחיץ את מכבי תל אביב ובית”ר הערב, כנראה שהן יצמקו את הפער. אנחנו חייבים להתעורר", אמרו בבאר שבע.

שחקני הפועל ב"ש מתוסכלים בסיום (שחר גרוס)שחקני הפועל ב"ש מתוסכלים בסיום (שחר גרוס)

בקבוצה מבינים שהיו כמה החלטות שבדיעבד לא צלחו, כמו המעבר לשלושה בלמים במחצית השנייה ושוב החילופים שלא הצליחו לעשות שינוי. יחד עם זאת, שחקנים יודעים שנגד מכבי תל אביב זאת ההזדמנות הכי טובה שאפשר לתקן.

אליאל פרץ לא פתח אתמול בהרכב די בהפתעה, כחלק מההתנהגות שלו לאחר שלא אהב את החילוף בסמי עופר ואף החליף דברים עם מאמן הכושר ישראל זביטי. קוז'וק שלח דרך ההחלטה הזו מסר לשחקנים שלא יעבור לסדר היום, גם אם מדובר באחד השחקנים המשמעותיים בקבוצה כמו פרץ. הקשר נכנס מצוין מהספסל, אבל כמו כל הקבוצה זה היה נראה שמשהו חסר מבחינה התקפית.

נקודת האור אולי היחידה מאמש היא החזרה של איגור זלאטנוביץ’ לעניינים. החלוץ הסרבי שספג לא מעט ביקורות על בצורת ארוכה, כבש סוף רגע לפני משחק העונה. אור בלוריאן וקינגס קאנגווה לא ספגו כרטיס צהוב חמישי ויוכלו לשחק ביום ראשון. 

