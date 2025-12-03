מכבי חיפה חוזרת לנצח אחרי זמן רב והרבה לחץ, עם 1:2 על הפועל תל אביב אמש (שלישי) באצטדיון סמי עופר. אחרי המשחק הזה, אנשי מכבי חיפה צריכים לבקש סליחה מגיא מלמד. ללא ספק, מגיעה לו התנצלות מכל מי שהחליטו לייבש אותו בחוץ מפתיחת העונה - מליאור רפאלוב ואיציק עובדיה, דרך דייגו פלורס ועד ברק בכר שחזר לחייך בזכותו.

פודקאסט מכבי חיפה ב-ONE עם אסי ממן, גידי ליפקין ועמיר יניב על הסאגה סביב החלוץ שחזר לדשא וכבש, הקאמבק של מיכאל אוחנה, ההחלטות שלקח ברק בכר שהביא את השינוי, הגישה החדשה באימונים, ואפילו הצוות המקצועי התנהג אחרת בדקות הסיום המלחיצות.

על פניו, נדמה שהדברים מתחילים להסתדר, גם אם יש עוד מה לשפר. היכולת האדירה של עלי מוחמד באמצע, המיקום של דולב חזיזה ואיפה הוא צריך לשחק, ההתבלטות לגבי עמדת המגן השמאלי בין ינון פייגנזיכט לפייר קורנו, מצוקת הבלמים עם לכתו של עבדולאי סק לאליפות אפריקה, השינויים שצריך לבצע בחלון ההעברות הקרוב והמושאלים שיחזרו בינואר.