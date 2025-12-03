אבוקסיס יבצע שני שינויים בהרכב מכבי נתניה

לאחר שזכתה ללא מעט מחמאות על המשחק מול בית”ר ירושלים, מכבי נתניה תארח הערב (רביעי) ב-19:30 את מ.ס אשדוד בעוד קרב ישיר על המקום בפלייאוף העליון בידיעה שהיא חייבת לחזור ולקחת שלוש נקודות.

המאמן יוסי אבוקסיס יחסר מחר את עזיז אוואטרה שהורחק בטדי, כאשר ג’וניור דיומנדה ספג מכה בתחילת המשחק, למרות שיש לציין שאתמול הצליח להתאמן. בכל אופן, אבוקסיס צפוי לבצע שני שינויים בהרכב שפתח בטדי.

באסם זערורה, ימלא את מקומו של אוואטרה בקישור האחורי, כאשר יובל שדה יוסט ככל הנראה לקישור במקומו של דיומנדה. איתי בן שבת ישוב להרכב לאחר מספר שבועות ויצוות לצידם של כארם ג’אבר ודניס קוליקוב.

איתי בן שבת, ישוב להרכב (שחר גרוס)

“אני חושב שקיבלנו הרבה מחמאות על משחק מול בית”ר, אבל אני לא מסתפק במחמאות ורוצה שנביא נקודות. זה היה אחד המשחקים הטובים שלנו העונה, אבל לא הצלחנו לכבוש מספיק שערים והייתה לנו כמות מצבים אדירה. אני מקווה שבמשחק הזה נצליח להביא את הנקודות: יש לנו משחק קשה מול קבוצה חזקה, אבל אנחנו בבית שלנו”, אמר המאמן יוסי אבוקסיס לקראת המשחק.

“כל הליגה משחקת כרגע בהפרש של שלושה או ארבעה ימים ממשחק למשחק. זה ייצור עומס על שחקנים ונצטרך לדעת לנהל את הסגל גם מבחינת רענון וגם יש דברים שאין לנו ברירה. הפציעה של ג’וניור וההרחקה של עזיז ייאלצו אותנו לבצע שינוי, אבל נצטרך לדעת להשתמש בסגל במשחקים האלה כי זה מאוד צפוף” הוסיף.

יוסי אבוקסיס, "נצטרך לדעת לנהל את הסגל" (רועי כפיר)

שעות לפני המשחק, קרוב ל-6,500 אוהדים הבטיחו את מקומם, כאשר בנתניה מצפים לתמיכה רחבה ואף מוכרים כרטיסים ב-40 שקלים ליציע המזרחי במטרה שכמה שיותר אוהדים יגיעו למשחק, שבו יצפה הבעלים רוס קסטין. לפני תחילת המשחק ייערך טקס לזכרה של ראשת העיר מרים פיירברג איכר ז”ל, שהלכה לעולמה לאחרונה.

הרכב משוער: עומר ניראון, הריברטו טבארש, כארם ג’אבר, איתי בן שבת (ג’וניור דיומנדה), דניס קוליקוב, רותם קלר, יובל שדה, באסם זערורה, מאור לוי, עוז בילו ומתיאוס דאבו.